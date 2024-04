Isi Gómez y Loren Burón apuran para entrar en el once del Real Murcia ante el Melilla

Isi Gómez y Loren Burón apuntan al once titular del Real Murcia para el partido de mañana domingo en Nueva Condomina frente al Melilla (12.00 horas). Después de quedarse fuera de la convocatoria contra el Algeciras por problemas físicos, tanto el centrocampista como el extremo ya se han ido sumando esta semana a los entrenamientos del grupo y todo parece indicar que volverán para un encuentro en el que los murcianistas buscan su cuarta victoria consecutiva, algo que no han logrado en lo que va de liga.

Aunque Pablo Alfaro no lo confirmó, el técnico maño sí habló de buenas sensaciones, y es que, llegados al tramo decisivo, si algo necesita el Real Murcia es alternativas, y la recuperación de Isi Gómez y Burón, dos de los hombres claves en esta segunda vuelta, ayudaría y mucho a preparador murcianista, que también recuperará a Pablo Larrea y José Ángel Carrillo, ausentes en Algeciras por sanción.

«Estaremos casi casi con todos los efectivos y, aunque ello me obligará a romperme la cabeza, también es una bendición», comentaba Alfaro, que celebraba tener muchas «variantes».

Tanto Isi Gómez como Loren Burón se perdieron el choque de Algeciras, donde tampoco estuvieron Larrea y Carrillo. Pese a las bajas, el Real Murcia se imponía por 0-1. De ahí que Alfaro destacase el «compromiso» de la plantilla. «En todos los equipos hay jugadores más importantes, y los que no juegan lo asumieron muy bien, porque no era un partido fácil. El Algeciras ha estado toda la liga entre los diez primeros y en su estadio solo había perdido dos partidos».

Además de la enfermería, Pablo Alfaro también habló de la situación actual del equipo, que se ha acercado a tres puntos del play off, y del Melilla, rival que visitará mañana Nueva Condomina. Sobre la dinámica positiva del equipo, el maño decía «no debemos alejarnos de lo que somos y de lo que nos está llevando a esta situación si queremos sumar otros tres puntos». No puede fallar el Murcia contra el Melilla, un rival con pie y medio en Segunda RFEF -tiene la salvación a once puntos-, pero el preparador grana no quiere confianzas ni y avisa, «si la gente llega pensando que esto es pan comido, se equivoca». «Es un equipo que está en la zona baja, pero todavía siguen vivos e intentarán apurar sus opciones. Además, juegan en Nueva Condomina, un escenario bonito, que apetece a los rivales», continuaba, añadiendo que no quiere distracciones.

Al ser cuestionado por las claves de la mejoría grana, Alfaro consideró que el equipo ha conseguido un mayor equilibrio, además de «tomarse muy en serio la competición». También destacaba «la fluidez» cuando hay posibilidad de jugar al fútbol y «el orden» cuando el rival no te permite tanto. A ese equilibrio se une además «la eficacia».