Pablo Alfaro: "El equipo sabe ponerse el mono de trabajo y tiene capacidad para sufrir"

Aunque sea a cuentagotas, el Real Murcia está consiguiendo aferrarse en las últimas jornadas al sueño del ascenso vía play off. Tras el palo en Linares de comienzos del mes de marzo, y el empate a nada en el siguiente partido frente al Ibiza, el conjunto grana ha sido capaz de sacar adelante sus dos últimos enfrentamientos, aunque por la mínima, ante Atlético Sanluqueño y Recreativo Granada, eso sí, con un juego ramplón y que no invita al optimismo para poder alcanzar el objetivo de, al menos, pelear por la promoción a Segunda División.

Y Pablo Alfaro es consciente de ello: «Nos gustaría jugar mejor, ser más vistosos y ser más superiores a los rivales. También tenemos que ser conscientes de lo que somos, de las características que tenemos como equipo, de lo que también nos falta, como a todos, que no hay equipo perfecto y que debemos seguir compitiendo bien para seguir teniendo opciones de jugar el play off».

Esa falta de buen juego y vistosidad del Real Murcia es reconocida por su entrenador, quien ha afirmado en la previa del partido de mañana ante el Algeciras que «hay momentos de la temporada en los que la vistosidad, tanto tuya como del rival, pasa a un segundo plano porque los factores de desequilibrio tampoco abundan. Lo peor que podemos hacer es no ser conscientes de lo que somos, más allá de que nuestro trabajo es seguir mejorando e intentar que los partidos nos los podamos llevar a donde más nos interesa. Y eso hay momentos en los que lo consigues, y otros en los que nos cuesta mucho más».

Pese a ello, Alfaro ha querido destacar la capacidad de su equipo de saber sufrir: «Sufrimos demasiado, es verdad, pero creo que el equipo tiene esa capacidad bien interiorizada y se sabe poner el mono de trabajo y competir con aspectos menos vistosos del juego. Esa creo que es una de nuestras virtudes, pero hay que seguir compitiendo, sin regalar absolutamente ningún minuto, y sobre todo ser conscientes de nuestras virtudes y potenciar lo que tenemos que seguir potenciando».

Ante la posibilidad del conjunto grana de acabar colándose en los puestos de play off por el ascenso en esta últimas ocho jornadas de competición, Alfaro ha comentado que «fácil no está, porque hay cuatro equipos que ya cogieron velocidad de crucero prácticamente desde la primera jornada. El Córdoba se incorporó con tiempo porque ha mantenido el mismo proyecto desde el principio. Esa quinta plaza puede ser la que nos dé más opciones en el supuesto de llegar bien».

Consciente de que su equipo tendrá que superar en intensidad y ritmo al Algeciras mañana para llevarse los tres puntos, Alfaro ha reconocido que se ve «con ganas, fuerza, energía e ilusión. Creo que tenemos un partido muy bonito en Algeciras, un partido exigente ante un rival bueno, que está haciendo una muy buena campaña, y si no tenemos esa ilusión y esa energía, la verdad que poco podemos contrarrestar. Si el capitán del barco no tiene ilusión ni energía, pues apaga y vámonos».

De cara al duelo de mañana, Alfaro tan solo mantiene las dudas de los tocados Isi Gómez y Loren Burón. «La enfermería no está mal para la altura de temporada que estamos. Tanto Loren como Isi son serias dudas para el partido. Isi viene arrastrando unos dolores crónicos desde hace ya varias jornadas que le impiden jugar, pero él no quiere tirarse del barco. Y Loren sufre un dolor en la zona costal desde el partido en Sanlúcar de Barrameda, y tampoco termina de recuperarse, pero hasta el día de antes no podremos valorar si acaban formando parte o no de la convocatoria».