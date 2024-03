Un Real Murcia irregular con el gol

Una de las asignaturas pendientes del Real Murcia esta temporada es su relación con el gol. El conjunto grana no está consiguiendo enlazar buenos resultados asiduamente, y una de las razones es su irregularidad cara a la portería contraria lo que le ha impedido, entre otros factores, poder engancharse a los puestos que dan acceso a disputar el play off a Segunda División. No obstante, tiene el Real Murcia la posibilidad de arreglar esta situación en la recta final del presente curso.

Con su victoria ante el Recreativo de Huelva, la plantilla de Pablo Alfaro se sitúa ahora seis puntos del quinto puesto, la última plaza que otorga el billete a las eliminatorias. No obstante, cuenta a su alrededor con varios competidores que buscan el mismo objetivo. Y para ello deberá ser más regular en la faceta ofensiva. Cierto es que el pasado domingo logró amarrar los tres puntos defendiendo y haciendo efectivo el único tanto conseguido en el encuentro, con la firma de Loren Burón tras un gran centro de Dani Vega. Sin embargo, se da la circunstancia de que los granas no ganaban por la mínima (1-0) desde que lo hicieran en el choque de la primera vuelta ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino.

Diez partidos después, y precisamente ante el mismo rival, el Real Murcia volvía a conseguir el resultado que más alegrías le ha dado esta campaña al imponerse también a rivales como Linares Deportivo, Mérida, Algeciras o Ceuta por ese resultado. Algo que parecía olvidado con el inicio del 2024 y en esta segunda vuelta cuando los murcianistas lograron imponerse por 2-0 al Atlético Baleares y posteriormente al San Fernando por un contundente 3-0. Una semana después, la victoria ante el Alcoyano por 2-3, con un tanto en el tramo final de ese encuentro después de contar con un 0-2 en el marcador, hacía que el plantel de Pablo Alfaro sumase seis goles en tan solo dos encuentros.

Pero eso parece haber sido un espejismo, después de tres encuentros en los que los granas de nuevo han mostrado sus dificultades ya no solo para encontrar y afinar la puntería, sino también para generar ocasiones claras en el área contraria. Muestra de ello son su derrotas ante el Intercity (0-1) y la dolorosa goleada encajada ante el Real Madrid Castilla (5-1), donde con todo igualado, especialmente en la primera mitad, el Real Murcia apenas pudo hacer daño al filial madridista en su estadio.

Los ocho tantos logrados en los últimos cinco partidos no le hacen estar muy lejos de las cifras de sus rivales más directos en la clasificación. Pero es que seis de ellos se corresponden a los dos anteriores encuentros citados ante el Alcoyano y el San Fernando. Aún así, tras la disputa de 26 jornadas, el Real Murcia es el equipo que menos goles lleva a su favor de los diez primeros clasificados del grupo II de la Primera Federación.

Y es que, precisamente, la media de los de Pablo Alfaro es de un gol por encuentro al contar con 26 tantos marcados y 29 encajados nada más arrancar el mes de marzo. Por lo que intentará cambiar esa estadística este mismo domingo, en su visita a Linarejos, para medirse a un Linares Deportivo que es el tercer equipo que más goles encaja del grupo (36), por detrás del Atlético Baleares y el Melilla.

El delantero José Ángel Carrillo, con seis tantos, es el máximo artillero del Real Murcia actualmente, pero la ausencia de jugadores granas en la lista de goleadores del grupo es palpable, donde equipos como Córdoba, Castellón, Málaga o incluso el Antequera cuentan con referentes en esta faceta a estas alturas del curso.