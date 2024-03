El UCAM, ante la primera ocasión de sellar su pase a cuartos de final

El UCAM Murcia CB tiene esta tarde en la pista del Promitheas Patras la primera de las tres oportunidades con las que cuenta para sellar su pase a los cuartos de final de la Basketball Champions League. Después de una primera vuelta perfecta, con tres victorias, dos de ellas en casa, se encuentra ante una situación inmejorable para convertir en un trámite los dos últimos enfrentamientos del Top 16. Pero hoy (18:00 horas, Popular TV) no depende solo de ganar a domicilio, puesto que también necesita que el AEK Atenas, sumido en una crisis económica según desveló recientemente su exentrenador, Joan Plaza, derrote al Hapoel Holon. Si ambos resultados se dan, los de Sito Alonso sellarán el primer puesto del grupo, por lo que contarían con el factor cancha a favor en los cuartos de final y evitarían así a los otros tres líderes de grupo, que en estos momentos son Unicaja, Telekom Bonn y Hapoel Jerusalem, todos ellos, al igual que el UCAM, con tres victorias.

Los universitarios, que presentan una racha en la BCL de ocho triunfos consecutivos, tendrán enfrente a «un equipo muy rápido, con jugadores que te pueden complicar en cualquier momento, que es peligroso y juega a rachas. Deberemos tener en cuenta eso y parar a sus máximos anotadores como son Hunter Hale y Anthony Cowan, así como tratar de evitar sus transiciones», explicó ayer Arturs Kurucs, quien inició esta temporada en el Promitheas.

En el partido de ida en Murcia, que ganó el UCAM por 90-81, el escolta Hunter Hale anotó 29 puntos, mientras que Cowan se fue hasta los 20. El alero Chris Coffey y los interiores Jamal Jones, De’Shawn Stephens y Cameron Reynolds son jugadores que también tienen protagonismo, al igual que el colombiano Jaime Echenique, quien en el partido en el Palacio de los Deportes reapareció tras una lesión. No ha hecho movimientos desde entonces el equipo griego en su plantilla, que en esta ocasión sí podrá contar con George Papas, quien en el encuentro en Murcia acababa de fichar pero estaba lesionado.

En los murcianistas también habrá una novedad, el estreno en competición europea del base escolta Jonah Radebaugh, quien ya jugó en la victoria en Manresa del pasado sábado algo más de 20 minutos, en los que aportó 6 puntos y 2 rebotes, provocando cinco faltas personales. De igual modo, en esta ocasión no estará Ludde Hakanson, quien se espera que sí esté ya el sábado (20:45 horas) en la visita a Murcia del Básquet Girona de Fotis Katsikaris.

Mantener las señas de identidad que han llevado al UCAM al quinto puesto de la Liga Endesa y al liderato en la BCL, como son una defensa incómoda para los rivales y un ataque rápido y con alternativas para anotar en la zona, serán claves para derrotar a un Promitheas Patras que ha ganado sus tres últimos encuentros y que solo ha perdido en casa en competición europea en la primera ronda frente al Dijon. En la liga griega, solo Panathinaikos, Peristeri y Olympiacos, que son precisamente los únicos equipos del campeonato con más triunfos que el Promitheas Patras, se han llevado el triunfo del Pabellón Dimitris Tofalos.

La falta de alojamiento por el WARM UP, enemigo para acoger la Final 4

La BCL no ha determinado aún qué ciudad organizará la Final Four del 3 al 5 de mayo, tampoco si será una sede que actuará como anfitriona o si será neutral. La única certeza es que no habrá ningún movimiento en cuanto a este tema hasta el próximo 22 de marzo, fecha en la que se celebrará el sorteo de los cuartos de final. Es decir, hasta que no se conozcan los ocho equipos clasificados para la ronda previa a la Final a 4 no se retomarán las negociaciones.

Murcia ya expresó el deseo de estar en la puja, pero no solo tiene el inconveniente de aspirar a ser la tercera ciudad española consecutiva, sino que también celebra el WARM UP Festival 2024 en esas mismas fechas, lo que complica todo a nivel logístico con muy poca oferta de alojamiento hotelero incluso para los propios equipos que participen en la lucha por el título europeo. Es casi imposible encontrar alojamiento en Murcia para esas fechas y eso es un problema que puede restarle opciones a la capital murciana. La BCL ha informado también a sus clubes que Turquía era una opción que se manejaba en la FIBA desde principio de la temporada, pero el problema es que ninguna ciudad otomana podrá ser sede de la Final a 4 si hay un equipo israelí entre los 4 participantes y como el Hapoel Jerusalem es uno de los grandes aspirantes, habrá que esperar.