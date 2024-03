El UCAM Murcia, con el enemigo en casa para acoger la Final a 4 de la Champions

La Basketball Champions League no ha determinado aún qué ciudad organizará la Final Four del 3 al 5 de mayo, tampoco si será una sede que actuará como anfitriona o si será neutral. La única certeza es que no habrá ningún movimiento en cuanto a este tema hasta el próximo 22 de marzo, fecha en la que se celebrará el sorteo de los cuartos de final. Es decir, hasta que no se conozcan los ocho equipos clasificados para la ronda previa a la Final a 4 no se retomarán las negociaciones.

Murcia ya expresó el deseo de estar en la puja, pero no solo tiene el inconveniente de aspirar a ser la tercera ciudad española consecutiva, sino que también celebra el WARM UP Festival 2024 en esas mismas fechas, lo que complica todo a nivel logístico con muy poca oferta de alojamiento hotelero incluso para los propios equipos que participen en la lucha por el título europeo. Es casi imposible encontrar alojamiento en Murcia para esas fechas y eso es un problema que puede restarle opciones a la capital murciana. La BCL ha informado también a sus clubes que Turquía era una opción que se manejaba en la FIBA desde principio de la temporada, pero el problema es que ninguna ciudad otomana podrá ser sede de la Final a 4 si hay un equipo israelí entre los 4 participantes y como el Hapoel Jerusalem es uno de los grandes aspirantes, habrá que esperar. Beatriz Tocón