El Real Murcia resiste para volver a ganar en casa (1-0)

El Real Murcia olvidó la goleada encajada ante el Real Madrid Castilla con una victoria en casa frente al Recreativo (1-0), tres puntos que le mantienen en tierra de nadie pero que le permiten mirar un poco menos lejos el play off. Siguen quintos los anubenses, que están a seis tras recortarles tres. Además, el goal average también se queda en Nueva Condomina.

Fue un gol de Loren Burón en la primera parte el que decidió el partido. El extremo aprovechaba una asistencia de Dani Vega para poner un 1-0 que ya no se movió y que premió una primera parte en la que el Real Murcia fue el que más lo intentó. Luego, ya en la segunda, llegó el sufrimiento, las paradas de Manu García y la expulsión tonta de un Dani Vega que dejaba a los suyos con diez los últimos veinte minutos.

Pero el Murcia aguantó en pie como pudo y resistió para romper una racha de dos derrotas consecutivas, para no volver a tener pesadillas con el descenso y para, por lo menos, poder volver a hablar de remontadas y de play off.

La iniciativa, para los de casa

Hay dos Real Murcia. El Real Murcia que sale a empatar y que en la mayoría de veces acaba perdiendo y el Real Murcia, que de vez en cuando sale a ganar y casi siempre gana. Es más fácil, desde que Pablo Alfaro llegó a Nueva Condomina, ver al primero. Es más fácil, porque el técnico, especialmente ante rivales superiores, hace fiestas incluso de un 0-0, pero cuando las urgencias te superan, cuando no queda otra que ganar, a Alfaro no me queda otra que agitar a sus jugadores y sus jugadores, con sus múltiples limitaciones, son capaces de mirar al área y son capaces de aprovechar alguna.

Se ha visto este domingo. Se ha visto en el partido que devolvía a los murcianistas a la competición después de la sonrojante goleada en el campo del Castilla (5-1). No podía permitirse el Real Murcia otra cosa que ganar si quería mantener el discurso de la remontada, si quería hacer confiar a una afición más que desconfiada, y tenía que hacerlo ante el Recreativo, quinto clasificado y a nueve de los granas.

Gracias a esas urgencias se vio a un Real Murcia animado, a un Real Murcia que no se limitó a quedarse atrás, a un Real Murcia que buscó la portería contraria. Desaparecía el trivote en el centro del campo. Svidersky se quedaba en el banquillo y Pedro León reaparecía en el once, actuando en la mediapunta. Porque las bandas ya son fijas para Dani Vega y Loren Burón. También se dejó Alfaro de inventos en la delantera, devolviendo a Carrillo a su sitio.

Vega y Burón llevan la voz cantante

Son las bandas el único recurso que puede llevar al Real Murcia a sumar. Capado por el centro, incapaz de combinar por el medio, solo queda en confiar en Dani Vega y Loren Burón. También en un Marc Baró que se crece cuando pisa territorio ajeno, pero que se hace pequeñito cuando tiene que defender.

A los tres minutos ya eran protagonistas Baró, Vega y Burón. Era un aviso de lo que se iba a repetir durante toda la primera parte.

Se vio a un Murcia vertical, a un Murcia que tenía el balón y que buscaba el área contraria. Faltaba claridad, faltaba meter miedo, pero solo mirar arriba ya te acerca al gol.

Y el gol llegó en el 26. Loren Burón aprovechaba un centro de Dani Vega para poner el 1-0 en el marcador.

La ventaja no cambió el plan del Real Murcia. Con el Recreativo controlado, los granas siguieron intentando sacar partido a la superioridad de Vega y Burón por bandas. Una jugada del primero acababa con un disparo alto de Isi Gómez (43').

Tenía el Real Murcia el partido controlado y el marcador a favor, pero con una segunda parte por delante y conociendo lo propensos que son los granas a meter la pata, nadie se fiaba cuando ambos equipos volvieron de vestuarios. Aunque fue el Real Murcia el que pudo lograr la sentencia, Dani Vega se hizo pequeño ante un Rubén Gálvez que se agigantó delante del atacante grana. Y tras esa acción que pudo ser el 2-0 pero que no fue, llegó el sufrimiento para los locales.

Tuvo que aparecer Manu García para sostener a los suyos y luego los granas sabacan bajo palos palos un remate flojo de un Luis Alcalde que lo tenía todo a favor.

La gestión de los cambios, una chapuza

Ya había arrancado su motor el Recreativo y al Real Murcia ya empezaba a enseñar las costuras. Y aún se pondría peor la cosa. Y es que la gestión de los cambios este domingo en el Real Murcia ha sido cuanto menos chapuza. Se frenó el primer movimiento, en el que iba a ser sustituido Pedro León, al tener unas molestias Dani Vega. Molestias que quedaron en nada, marchándose al banquillo el muleño y saltando Larrea.

Peores consecuencias tuvo la segunda ventana. Más pendiente Alfaro de robar segundos al reloj que de jugar, el Murcia pagó la cobardía de su técnico condenándose a jugar los últimos 20 minutos con diez. El cartelón indicaba que Dani Vega y Carrillo tenían que abandonar el campo para que entrasen Enol Coto y Amin, y todo parecía normal hasta que el colegiado enseñó la amarilla al extremo al considerar que estaba perdiendo el tiempo, y como ya tenía una por protestar, acabó expulsado.

No fue la única roja en un final de locura. Pablo Alfaro, que este domingo volvía tras cumplir dos partidos de sanción, acabó expulsado de nuevo.

Tocaba que resistir de la manera que fuera. Porque el Recreativo bombardeaba balones al área y los granas no eran capaces de aprovechar las contras de las que disponían.

Hasta siete minutos se añadieron. Siete minutos en los que hubo de todo menos juego. Se liaron los jugadores de ambos equipos en una tangana impresionante y luego, en un saque de banda de José Ruiz, otra vez hubo amago de pelea. Le salió bien la jugada al Real Murcia, porque el 1-0 no se movió del marcador y porque, aunque siguen en tierra de nadie, ahora el play off se ve menos lejos. Seis puntos separan a los murcianistas del quinto puesto.