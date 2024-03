¿Por qué cree que es importante celebrar cada año eventos como la Carrera de la Mujer?

La Carrera de la Mujer es uno de los eventos sociales y deportivos más importantes de cuantos se celebran cada año en la Región. Primero, porque abandera la igualdad entre mujeres y hombres de una forma lúdica y deportiva; segundo, porque fomenta la participación femenina en el deporte sin impedimentos por límite de edad o condición física y, tercero, porque se ha convertido en una plataforma para crear conciencia social y para dar visibilidad a los logros y desafíos a los que se enfrentan las mujeres, día tras día, en la sociedad.

¿Se deberían hacer más eventos del estilo?

Todos los eventos que se celebren y que sirvan para dar visibilidad a una causa social son más que necesarios. Pero si, además, se trata de un evento multitudinario con una importante presencia de participación femenina, el reclamo es mucho mayor. Vivimos en una sociedad que, aunque hemos avanzado mucho en igualdad, todavía queda mucho por conseguir. Y, en este caso, que sean las propias mujeres las que, de alguna forma, alcen la voz por la igualdad es aplaudible. Es importante crear conciencia a través del ejemplo. Si todos los eventos incorporan a la mujer, no habrá que hacer más eventos específicos que recuerden que somos el otro 50 por ciento de la población.

Cada año participan unas 5.000 mujeres, ¿cree que el evento podría crecer todavía más?

Por supuesto que sí. La Carrera de la Mujer todavía puede ir a más. Lo sorprendente de este evento es que participan mujeres de todas las generaciones y, de esta forma, puedes ver a abuelas, madres y nietas participando en la misma carrera. El impacto es altamente positivo.

¿Considera que el deporte femenino tiene, actualmente, el reconocimiento que merece?

Ha habido muchos avances en este sentido, pero es fundamental continuar trabajando en la visibilidad, la equidad y la igualdad de oportunidades para garantizar que el deporte femenino reciba la atención y el respeto que se merece.

¿Qué medidas ha implementado el Gobierno regional para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito deportivo como en los demás?

Desde el Gobierno regional fomentamos la igualdad con acciones que inciden en la educación y en la sensibilización, principalmente en edades tempranas, pero sin desatender a ningún colectivo. Una educación en valores de respeto y de equidad es la mejor manera de eliminar las desigualdades en nuestra sociedad. Desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad hemos puesto en marcha el programa ‘Mujer Lidera’ para que todas las mujeres con inquietudes y que deseen emprender su propio proyecto laboral y empresarial, puedan hacerlo con el apoyo institucional. Nuestra prioridad, además, es que las familias puedan compatibilizar su vida personal y profesional, ya que la conciliación es fundamental para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. En este sentido, vamos a destinar desde el Gobierno regional más de 8 millones de euros para el desarrollo de programas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad.

Háblenos de la importancia del deporte para la mujer del siglo XXI.

No cabe duda de que el deporte desempeña un papel fundamental en la vida de la mujer por muchos motivos. Por un lado, promueve la salud física y mental y fomenta la confianza en sí misma. Por otro, fortalece sus habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo, al mismo tiempo que contribuye a su empoderamiento personal y social.

¿Por qué sigue siendo importante celebrar el Día Internacional de la Mujer?

Todavía hay que continuar generando conciencia sobre la importancia de la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Afortunadamente, las mujeres estamos cada vez más presentes en ámbitos que históricamente han estado conformados por hombres, como es el caso del sector empresarial, el científico, deportivo o político, pero hay que seguir avanzando más. El 8 de marzo se ha convertido en un día para reconocer lo mucho que se ha avanzado en este sentido, pero también para poner de relieve los desafíos que aún enfrentan las mujeres en todo el mundo. Esta fecha nos recuerda la importancia de seguir trabajando hacia la igualdad de género en todos los aspectos de la vida. La igualdad es el respeto al derecho a elegir dónde, cómo y con quién queremos vivir. Sin etiquetas, complejos ni remordimientos. Debemos de trabajar porque esto sea una realidad.

¿Ha participado en alguna edición de la carrera?

No he tenido la oportunidad de poder participar como deportista, pero sí he tenido la gran suerte de haber vivido, como concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia, el nacimiento de esta carrera y la gran proyección que ha adquirido con el paso del tiempo. Es increíble ver cómo las mujeres se implican en esta carrera, e incluso, que todo el mundo hable de ella como la fiesta de la inclusión y la igualdad.

¿Cuál es su relación con el mundo del deporte?

Intento buscar huecos entre mi agenda personal y profesional para poder practicar cualquier actividad deportiva al aire libre, pero lo que realmente me aporta vitalidad y relajación al mismo tiempo es la práctica de pilates.

¿Y su deporte favorito?

Me gusta mucho el tenis, pero no lo practico.

¿Considera que en la actualidad la mujer murciana está incorporada realmente a la práctica deportiva?

Tenemos mujeres deportistas de gran nivel como Laura Gil, Ana Carrasco, Mari Carmen Romero, la ‘Maribicho’ de Puerto Lumbreras, y equipazos como el Jairis de Alcantarilla que tantas alegrías nos está dando. Siempre queda camino por recorrer, pero lo importante es que vamos por el camino adecuado. Si creemos en nosotras, podemos lograrlo.