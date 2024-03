Pablo Alfaro: «Los equipos que se caen y no se levantan son los que tienen más problemas»

Después de encadenar dos derrotas consecutivas tras seis jornadas sin perder, al Real Murcia se le presenta otra oportunidad de poder engancharse al tren de la parte alta de la tabla antes de encarar el último tercio del calendario en Primera Federación. Una victoria mañana ante el Recreativo de Huelva en Nueva Condomina (18.00 horas, FEF.TV) dejaría al conjunto grana de nuevo a seis puntos de la quinta plaza, última que da acceso al play off de ascenso, con doce jornadas todavía por disputarse. Es consciente la plantilla de Pablo Alfaro que un nuevo tropiezo le alejaría todavía más después de una arranque de 2024 en el que había logrado prender de nuevo la ilusión entre sus aficionados, pero sobre todo saben que deben disipar las dudas ofrecidas tras la goleada encajada ante el Real Madrid Castilla.

«Los jugadores más veteranos lo saben e insisten en eso, en una competición como la nuestra la fortaleza mental es fundamental en el último tercio. Ni cuando ganas eres un equipazo ni cuando te pintan la cara, como el otro día, eres horroroso. Cuando te das cuenta de que ganas o pierdes por detalles sabes que no puedes aflojar. El equipo que se cae y no se levanta es el que luego tiene más problemas», señaló ayer Pablo Alfaro ante los medios de comunicación.

Al igual que en otras derrotas encajadas, sobre todo en la primera vuelta, el entrenador del Real Murcia insistió en que su equipo tiene ganas de sacar ese «espíritu de rebeldía» después de la sonrojante segunda mitad ante el Real Madrid Castilla. “Con el paso de la semana hemos trabajado en situaciones que no vamos a permitirnos el lujo de repetirlas. Tenemos ese espíritu de rebeldía, de querer que llegue el domingo y que ese accidente futbolístico que sufrimos en la segunda parte en Madrid se quede ahí”, advirtió el técnico aragonés, aunque también aseguró que habrá cambios en el once inicial.

«Habrá cambios, pero no serán por castigos. La plantilla tiene una semana más de evolución y podremos contar con gente que se encuentra mejor. El partido nos va a demandar situaciones distintas y, además, de aquí al final normalmente se va dar un condicionante, que es el de las tarjetas amarillas. El equipo tiene que tener esa capacidad de contar con jugadores que entren y salgan del once, pero que se mantenga el bloque. Nadie puede tener el sitio asegurado porque cuando hay jugadores que intuyen eso, el nivel competitivo siempre baja», comentó.

Y es que la única ausencia para el duelo ante el Recreativo de Huelva puede ser el centrocampista Tomás Pina, quien todavía arrastra molestias físicas. Por lo que jugadores como el portero Manu García o el mediocentro Pablo Larrea pueden ser las novedades de cara al importante compromiso de mañana.

Quien con total seguridad no estará ni esta jornada ni las siguientes será el extremo Bradley Kuwas, quien se encontraba a prueba con el plantel murcianista y no ha convencido al cuerpo técnico. «Es complejo todo esto, porque quedan dos meses y medio de competición y necesitamos a alguien que pueda aportarnos desde ya. Hemos trabajado con él durante unos días, pero consideramos que no cuenta con esa capacidad para ayudarnos en el presente más inmediato. Aún así, le deseamos lo mejor», afirmó Alfaro tras descartar al neerlandés en la búsqueda de un jugador zurdo para esa posición, algo que no ha sabido subsanar la dirección deportiva del Real Murcia desde el mercado del pasado verano.

Después de recibir al Recreativo de Huelva en la Nueva Condomina, el Real Murcia visitará al Linares Deportivo la próxima semana y después será el turno de medirse a una UD Ibiza, también en el estadio murcianista, que está peleando mano a mano por el liderato del grupo II de Primera Federación junto al Castellón.