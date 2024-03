ElPozo confirma su mejoría asaltando el Palau Blaugrana (2-3)

Una gran oportunidad aprovechada y la confirmación de que este equipo está para competir contra quien sea fue lo que dejó el duelo entre los dos primeros clasificados en la tabla, terminando con victoria para ElPozo a falta de un minuto por 2-3 ante el FC Barcelona.

El combinado de la Región saltó al Palau a darle ritmo al partido desde el comienzo conocedor de la gran cantidad de bajas que ostentaba el cuadro culé, apretando en campo rival y propiciando pérdidas de balón en los locales que dejarían oportunidades claras a Niyazov para abrir la lata.

Tras los sustos iniciales, los culés comenzarían a sobrepasar con facilidad la presión, poniéndose Edu Sousa el mono de trabajo para mantener las tablas salvando varias ocasiones de mucho peligro en botas de Matheus, Coelho y Sergio Lozano.

Los minutos pasaban y ninguno de los dos equipos lograba quitarse la tensión superado el ecuador del primer tiempo, siendo los blaugrana los que dominaban la posesión sin demasiada profundidad mientras que los murcianos esperaban una genialidad o cazar un contragolpe.

Sería precisamente ahí, en las transiciones, donde estaría más cerca ElPozo de adelantarse siendo protagonista nuevamente el ruso Niyazov que en el mano a mano ante Dídac cruzaría el balón en exceso en los minutos finales de una descafeinada primera parte que terminaría con el resultado gafas.

Tras salir del túnel de vestuarios, lo que no habíamos visto en veinte minutos llegaría por partida doble en apenas treinta segundos. El luminoso lo estrenarían los locales en botas de Matheus, que tras recibir después de un gran desmarque reventaría el cuero desde la frontal del área para hacer el 1-0. Sin embargo, los visitantes no tardarían en dar la respuesta inmediata a través de un Gadeia con un fuete latigazo que haría imposible la estirada de Dídac.

El tanto daría un impulso extra a los murcianos, que comenzarían a dominar el duelo con ocasiones claras de Felipe Valerio y Marcel hacciendo ver que la remontada no estaba tan lejos. El protagonista para conseguirlo tendría que ser precisamente alguien de la Región, queriendo el destino que su primer tanto de la temporada en la LNFS tardase veinte jornadas en llegar y fuese ante el líder. Ricardo Mayor aparecería desde el flanco derecho para levantar la cabeza, cruzar el balón con un disparo potente y poner en ventaja a ElPozo Murcia.

Pese a ello, si antes era la alegría culé la que no duraría mucho, esta vez sería la de los visitantes al ver como Matheus encaraba a Taffy para marcharse por dentro y definir ante la salida de Edu Sousa, confirmando su doblete personal y el 2-2. No les quedaba otra a los visitantes que volcarse en busca de los tres puntos ante el bajón físico culé, llegando el premio a la insistencia a falta de noventa segundos.

Nueva recuperación en la mitad de la cancha, combinación por fuera y al meter Marcel el balón al segundo palo, propiciaría que Antonio introdujese el balón en su propia portería haciendo el 2-3 definitivo para colocar a ElPozo a tres puntos del líder y confirmar la tercera victoria en tres partidos desde la llegada de Dani Martínez.

FC BARCELONA: Dídac, Antonio, Erick, Dyego y Matheus-cinco inicial-Sergio Lozano, Catela, Sergio Rodríguez y Coelho. ELPOZO MURCIA: Edu Sousa, Gadeia, Marcel, Niyazov y Taffy-cinco inicial-Ricardo Mayor, Esteban, Marlon, David Álvarez y Eric Pérez. GOLES: 1-0. Min 21. Matheus. 1-1. Min 22. Gadeia. 1-2. Min 28. Ricardo Mayor. 2-2. Min 31. Matheus. 2-3. Min 39. Antonio (p.p). ÁRBITROS: Martínez García y Santander Flamarique amonestaron en los locales a Dyego, Sergio Lozano y en los visitantes a Gadeia. CANCHA: Palau Blaugrana.