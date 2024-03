Un Cartagena tocado busca la redención frente al Burgos

Nunca es buen momento para visitar la fortaleza mejor defendida de Segunda División, pero este lo es todavía menos para el Fútbol Club Cartagena. El cuadro albinegro viajó ayer hasta Castilla y León para medirse esta noche (21.00, Movistar+) al Burgos en El Plantío, un estadio inexpugnable durante este curso. No han perdido ni un solo partido los de Jon Pérez Bolo ante su público y sólo han concedido cuatro empates, no obstante, quien mejor conoce ese territorio de la expedición albinegra no parece tener miedo: «Aquí no han nadie imbatible», aseguró Julián Calero en la previa. El técnico, que vuelve a la que fue su casa, no podrá estar en el banquillo, pero quiere lograr la victoria con un Cartagena tocado.

El conjunto de la ciudad portuaria está tocado en dos sentidos. Primero, porque viene de caer derrotado por el Elche en el Cartagonova en un partido que significó cortar una racha de seis jornadas sin perder. Además, en sentido literal, las bajas siguen siendo un lastre para el Cartagena en esta jornada. No estarán con el equipo Iván Ayllón ni Gonzálo Verdú por la lesión del primero en la fecha anterior y la sanción del segundo por acumulación de tarjetas. A ellos se les podrían sumar Juanjo Narváez y Tomás Alarcón en las últimas horas de no tener el cuerpo técnico la confianza en su participación.

Serán duda hasta el último momento Iván Calero y Raúl Lizoaín, quienes han presentado molestias durante la semana. Por otro lado, regresan con el equipo tanto Damián Musto como Jairo Izquierdo después de cumplir el partido de sanción que acumularon ante el Real Zaragoza por las cinco amarillas del argentino y la roja directa del canario. En todas estas variantes parece estar la clave para el técnico albinegro, quien aseguró que «si tenemos a todos disponibles y somos competitivos, como hemos sido en otros campos, tendremos opciones».

La presencia de Iván Calero y Lizoan, una incógnita hasta última hora debido a sus molestias físicas

Cree Calero en los suyos después de la pérdida de confianza que supuso la derrota en Elche y a pesar de la fortaleza de El Plantío. Allí ha ganado el Burgos diez de los catorce encuentros que ha disputado para convertirse en el mejor local de la categoría. Sólo Huesca, Zaragoza, Andorra y Mirandés se han atrevido a toserle al conjunto blanquinegro en su casa sacando cuatro empates.

En contraposición, el Cartagena es también uno de los mejores visitantes de LaLiga Hypermotion, ya que únicamente ha perdido en cuatro ocasiones fuera de casa. A esa solidez se aferra el cuadro cartagenero para asaltar un estadio impenetrable hasta la fecha y a la ilusión de volver a alejarse del descenso. Actualmente, los albinegros superan por un punto a los cuatro clasificados y marcan la zona roja con 31 unidades.

En una jornada donde los rivales por la permanencia enfrentan equipos complicados, el Cartagena puede ganar y sacar tajada en un momento clave de la temporada. El Burgos de seguro no lo pondrá fácil en uno de los partidos más prometedores de la jornada.