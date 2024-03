El Real Murcia, ante una prueba de fuego para engancharse al play off

De cara al partido ante el Recreativo de Huelva, Alberto González destacó en rueda de prensa la necesidad del equipo de «cambiar la dinámica y hacernos fuertes en casa, y si es contra el Recre, que marca el play off, pues mucho mejor». El central asturiano, que se ha convertido en el jugador con más minutos de la plantilla grana, confía en su trabajo para poder seguir contando con protagonismo sobre el césped, y aprovecha para hacer autocrítica tras el fiasco de la semana pasada ante el Castilla: «El vestuario está un poco más recuperado, a medida que avanza la semana ya vamos pensando en el siguiente partido; es verdad que recibimos un golpe duro, y la tristeza fue aún mayor por toda la afición desplazada. Ha costado digerir la derrota durante la semana». Acerca de los ‘gatillazos’ del Real Murcia en los partidos con gran entrada en la Nueva Condomina, el defensa afirma que «es verdad que cada vez que metemos muchas personas no ganamos, parece una maldición. Desde el principio la afición está con el equipo y genera un ambiente muy bueno, pero no estamos siendo capaces de darles esa victoria que ojalá se dé lo antes posible».