La atleta española María Vicente dice adiós al Mundial de Glasgow tras sufrir una lesión

María Vicente ha dicho adiós a sus aspiraciones de colgarse una medalla en el pentatlón de los Mundiales de Atletismo bajo techo de Glasgow al sufrir una espectacular lesión en el salto de altura.

La catalana llegaba a tierras escocesas con la mejor marca mundial del año gracias a los 4.728 puntos que acreditó el 28 de enero en su regreso a als combinadas tras pasar por el quirófano y dedicar el pasado verano a la longitud y al triple.

La mañana había empezado a las mil maravillas para la discípula de Ramón Cid, ya que en los 60 metros vallas se había quedado a una centésima de su mejor marca con 8.07, 17 centésimas por debajo que el día de su récord.

Vicente empezó la altura son dos saltos claros por encima de 1,67 y 1,70 metros. La de L'Hospitalet iba en la carrera para saltar 1,73 cuando realizó un mal apoyo y se llevó la mano a su pie izquierdo.

María se echó a llorar sobre la lona mientras repetía: "No, por favor, otra vez no. Por favor". Entre lágrimas, no daba crédito a lo sucedido en un año olímpico.

A la espera de que la RFEA anuncie el posible alcance de la lesión, lo que se ha podido ver por televisión se parece mucho a lo sucedido en un infausto noviembre de 2019 con el astro azulgrana del fútbol sala, Ferrao.