Julián Calero avisa al Burgos: "Aquí no hay nadie imbatible"

El siguiente compromiso de liga para el FC Cartagena tendrá un sabor especial para Julián Calero. El entrenador parleño retorna a Burgos para enfrentarse a su antiguo equipo, al que dirigió durante las tres últimas campañas. El técnico cartagenerista no podrá, sin embargo, dar órdenes a sus jugadores desde la banda al tener que completar su segundo partido de sanción. Calero reconoció que la situación es un «fastidio», pero que la acepta con deportividad.

El madrileño alertó que los números del Burgos como local no amedrentan a la expedición albinegra: «Aquí no hay nadie imbatible». Calero explicó que actualmente «cualquiera puede ganar a cualquiera» en la categoría de plata y que su equipo ha corregido los errores cometidos ante el Elche para desafiar la imbatibilidad de los burgaleses en su estadio. «Iremos a Burgos con mucha ilusión y ganas de sacar algo positivo», adelantó.

Calero también puso el foco en la enfermería: «Si tenemos a todos disponibles y somos competitivos, como hemos sido en otros campos, tendremos opciones». Jairo y Damián Musto volverán a una convocatoria que presumiblemente sumará efectivos del filial y en la que no estará Gonzalo Verdú. El veterano zaguero será baja segura por acumulación de tarjetas, aunque el entrenador del Cartagena añadió que la ausencia del defensor cartagenero servirá para que pueda recuperarse de unas molestias en la rodilla.

La nutrida enfermería albinegra podría sumar a más jugadores. Iván Calero y Raúl Lizoain han presentado problemas físicos, lo que podría determinar un hipotético debut de Tomás Mejías en la portería cartagenerista. Dos jugadores que podrían reintegrarse a la dinámica de competición son Tomás Alarcón y Juanjo Narváez. Julián Calero aclaró que Narváez llega justo para la visita al Burgos y que espera contar con un comprometido Alarcón: «Ha probado y está haciendo un esfuerzo, pero creo que podré contar con él».

La presencia de más efectivos podría volver a tener efecto en el once del combinado cartagenerista. Una de las novedades en la última jornada fue la presencia de Alfredo Ortuño y Darío Poveda en la punta del ataque desde el inicio, una opción que vuelve a estar encima de la mesa. «Que jueguen los dos es bueno para el equipo porque nos dan una alternativa diferente», expuso un Calero que lamentó la falta de juego exterior para surtir de balones a sus dos delanteros en el último choque ante el Elche.

Al asalto de El Plantío

Julián Calero elogió las prestaciones del Burgos en su estadio y su buena situación clasificatoria. El entrenador del FC Cartagena señaló a su ex equipo como un claro candidato a la lucha por el play off: «Es un equipo que habitualmente no está ahí en la lucha por el ascenso a Primera y es lógico que la gente no le dé como favorito, pero tiene muchas virtudes».

Calero apuntó a la característica solidez defensiva de la escuadra castellano-leonesa y añadió el talento ofensivo de los fichajes realizados por su director deportivo, Michu, como los grandes avales del rival. «El ambiente de El Plantío hay que vivirlo porque te das cuenta del empujón de energía», señaló también.

El técnico albinegro recordó que el Cartagena ha sido capaz de ganar en visitas complicadas como las de Zaragoza o Santander, lo que le ha valido al combinado portuario para ser el tercer mejor visitante de la categoría, y descartó conformarse con simplemente puntuar: «Aquí no se firma un empate. Si fuéramos al Bernabéu te diría que vamos a intentar ganar con nuestras armas».

Sobre la situación clasificatoria, Calero recordó que el pelotón de equipos implicados en la lucha por la permanencia en Segunda División ha crecido en las últimas jornadas y que las distancias son muy estrechas: «No me preocupa perder puestos si el equipo no cae en una dinámica negativa». El técnico cartagenerista apostó por mantener la concentración y la competitividad en este último tercio de competición. El equipo de la trimilenaria mantiene una interesante fiabilidad como visitante en los últimos meses, con tres victorias, tres empates y solo una derrota en los siete partidos más recientes lejos del Cartagonova.