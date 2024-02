El FC Cartagena lucha este sábado contra la historia en Burgos

El FC Cartagena buscará asaltar El Plantío este sábado (21.00) para lograr un botín que va más allá de los tan preciados tres puntos para lograr la salvación. Los albinegros no solo visitarán un fortín que se mantiene invicto esta temporada, sino que no ha regalado una alegría en forma de victoria a la afición cartagenerista. Ningún equipo de la ciudad trimilenaria ha logrado imponerse a las distintas escuadras burgalesas.

Hay que remontarse a la temporada 1987-1988 para encontrar el primer duelo entre combinados de Cartagena y Burgos al menos en Copa del Rey. En aquella campaña, el Cartagena FC de los José Carlos Trasante, Brizzola, Sagarduy, Manolo Requena y compañía visitó al desaparecido Real Burgos rescatando un empate sin goles. El Efesé pasó a la siguiente ronda de la competición posteriormente tras superar a los burgaleses por un 3-2 en la ciudad portuaria. Ambas escuadras también se vieron las caras en liga. Los albinegros cosecharon otro empate en Burgos. Curiosamente, en la segunda vuelta, el Real Burgos fue el primero que visitó el Cartagonova coincidiendo con la inauguración del estadio.

En la historia reciente, el actual Burgos CF ha conseguido mantener a raya a las diversas expediciones cartageneristas que han visitado El Plantío. En la 2021-2022, los dos rivales se volvieron a reencontrar, después de más de dos décadas, en la categoría de plata. El combinado entonces dirigido por Luis Carrión sumó un punto en el tramo final de la campaña. Julián Delmás logró neutralizar el gol inicial de Pablo Valcarce en la segunda parte. El propio lateral zaragozano estrelló en la cruceta un remate que podría haber significado a la postre una primera victoria cartagenera en Burgos cerrando prácticamente un año notable en el que ambos conjuntos se salvaron e incluso fantasearon con el play off de ascenso a Primera División.

Pocos meses después, el FC Cartagena retornó en las primeras jornadas de la temporada 2022-2023 a tierras burgalesas para intentar doblegar a un Burgos todavía entrenado por Julián Calero y que tardó 12 partidos en conocer la derrota. Los de Carrión buscaron el asalto pero se estrellaron por la mínima. Un solitario gol de Álex Bermejo desde el punto de penalti echó por tierra las aspiraciones de un Cartagena que, a pesar del resbalón en El Plantío, completó un tremendo inicio liguero.

Dolorosa derrota

En la presente temporada, los albinegros sufrieron una dolorosa derrota en el Cartagonova a finales de 2023 que cortaba los esperanzadores resultados conseguidos por el Cartagena semanas antes y cortando una buena secuencia de tres empates y dos victorias. Los de Bolo lograron un contundente 0-3.

De nuevo Álex Bermejo se disfrazó de verdugo. Este resultado sumado a la derrota posterior en Huesca, dejó a los albinegros sumidos en el fondo de la clasificación antes de su espectacular remontada en este arranque del año 2024. Tras el traspié en casa en la primera vuelta y después de caer también ante el Elche en la ciudad portuaria, los albinegros ansían más que nunca una victoria a domicilio en El Plantío.

Mikel Rico: «Tenemos que romper la racha del Burgos»

La buena racha del Burgos en su feudo está en el punto de mira de la plantilla del FC Cartagena. Mikel Rico apuntó ante los medios que el equipo viene dando un buen rendimiento en los últimos meses, lo que le ha valido para despegar desde el fondo de la tabla y marcar actualmente el corte de la salvación. «Estamos en una situación mala pero hemos salido de una muy complicada», reconoció el veterano centrocampista albinegro.

Rico también recordó que el Cartagena ha sido capaz de ganar en feudos complicados como Santander o Elche a lo largo del curso, por lo que el objetivo de doblegar al Burgos en su campo resulta factible: «Tenemos que ser nosotros los que rompan esa racha. Ese es el primer y único objetivo ahora mismo».

El mediocentro vasco también evaluó su papel actual en la dinámica del equipo con Julián Calero y después de no haber entrado en los planes de Víctor Sánchez del Amo en el primer tramo de competición: «El secreto es disfrutar y entrenar para cuando me toque estar lo mejor posible». También tuvo palabras de agradecimiento para una afición cartagenerista que abarrotó el Cartagonova en el último compromiso liguero: «Están con nosotros a muerte y cuando llevábamos unos 17 partidos sin ganar en casa no nos silbaron ni un solo día y eso se agradece mucho».

Promoción ante el Ferrol

Por otro lado, el FC Cartagena, pensando ya en e l siguiente encuentro en el Cartagonova, donde los albinegros se enfrentarán al Racing de Ferrol, quiere volver a animar a los aficionados a acudir a la grada. Por ello, lanzarán una nueva promoción para los abonados. Los socios albinegros podrán retirar dos entradas por 10 euros en cualquier zona del campo ex-cepto los de Tribuna Alta, que podrán adquirir también dos entradas en su zona al precio de 30 euros.

Dicha promoción se llevará a cabo de manera presencial y online. Concluirá el viernes, 7 de marzo, a las 14 horas de manera presencial; y online, hasta el sábado a las 19.30 horas. A partir de este momento, se habilitarán las taquillas del estadio.

«Para acceder a esta promoción online los abonados, una vez selecciona zona y butaca, deberán identificarse pulsando en el botón SOY AMIG@ ABONADO, y finalizar el proceso de compra de la manera habitual», informa el club en un comunicado.