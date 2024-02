La Carrera de la Mujer, con la inclusión y la igualdad por bandera

«Es una oportunidad para que mujeres de varias generaciones salgan juntas a las calles», Ascensión Carreño (Concejala de la Mujer)

Ascensión Carreño considera que la carrera, enmarcada en el Festival de la Igualdad, «es una oportunidad para salir a las calles juntas mujeres de varias generaciones. La lucha por los derechos de la mujeres y la igualdad no se puede detener y requiere de todos los estamentos de la sociedad, pues la igualdad no solo beneficia a las mujeres, sino a toda la sociedad. La cuestión sexual y de género no puede ser un impedimento para que las personas tengamos un deporte sin limitaciones y todas puedan hacer lo que les guste».

«Es una verdadera manifestación donde priman la solidaridad, el afecto y el compañerismo», Ana Belén Martínez (Directora general de la Mujer)

Ana Belén Martínez considera que la Carrera de la Mujer es «un reto a nivel colectivo que supone una verdadera manifestación donde priman valores como la solidaridad, el afecto y el compañerismo. Entre los objetivos prioritarios está el esfuerzo por incorporar a las mujeres de todas las edades a la práctica del deporte, así como para promover hábitos de vida saludable y combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres».

«Se trata de una competición, pero sobre todo es una fiesta para todas las edades», Sonia Martínez (Gerente de La Opinión)

Sonia Martínez, gerente de La Opinión, señaló que es «una carrera que marca un hito en los eventos organizados por La Opinión, que se consolida como una de sus señas de identidad desde su creación como un modo de visibilizar la presencia femenina en la sociedad en un paso más por la lucha por la igualdad. Se trata de una competición deportiva, pero sobre todo de una fiesta en el que participan desde las más pequeñas hasta mujeres de avanzada edad, sin exclusión».