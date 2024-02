Alberto González, a la chita callando

Alberto González sobrevivió el pasado verano a la ‘limpia’ de Javier Recio. El pasado mes de junio se anunciaba su renovación. Pero a lo largo del verano pocos le incluyeron en las quinielas para ser titular. No le afectó al asturiano verse de puertas para afuera como un actor secundario. De hecho, ese papel le duró el tiempo de completar los 90 minutos por primera vez.

Y es que desde que en la jornada 7 Gustavo Munúa le hiciera titular, el central gijonés ya no ha abandonado esa posición de privilegio, siendo ahora mismo el futbolista de la plantilla grana con más minutos disputados. Hasta 1.767 acumula ya en 21 partidos, y lo que le queda. Porque, salvo que las lesiones se crucen en su camino, pocos o nadie dudan ya de que el ‘6’ grana es el central más fiable del vestuario de Alfaro.

Aunque iniciaba la liga en el once, completando 79 minutos en la victoria frente al Recreativo Granada, la realidad a la que estaba condenado Alberto González era la que se vio en las jornadas siguientes. Ni un minuto jugó en los choques frente a Córdoba, Sanluqueño y San Fernando. Marcos Mauro, Zalaya y Rofino, todos por delante del asturiano para Gustavo Munúa, fueron repartiéndose el protagonismo, aunque el protagonismo fue más bien negativo, viendo los resultados y los fallos defensivos que cometían los murcianistas.

Solo la lesión de Marcos Mauro y el traslado de Zalaya a la banda llevaron a Gustavo Munúa a tirar del hasta ese momento ‘último central de la fila’. Fue el 8 de octubre cuando le tocó entrar en el once que se enfrentaba al Atlético Baleares. Haciendo pareja con Rofino, el asturiano completó sus primeros 90 minutos de la temporada, 90 minutos que acabaron en victoria (0-1), la segunda del curso cuando ya se habían disputado seis jornadas.

Desde aquel 8 de octubre se han disputado hasta dieciocho partidos de liga y en diecisiete ha estado Alberto González en el once titular, diecisiete en los que ha completado los 90 minutos. Porque el central gijonés, sin la etiqueta de gran fichaje, ha logrado lo que el reto de sus compañeros de zaga no ha conseguido, y que no es otra cosa que consolidarse. Por no faltar no faltó ni en el choque de Copa del Rey, en el que el Real Murcia fue eliminado a las primeras de cambio.

En total suma ya 1.858 minutos, de los que 1.767 han sido en liga, convirtiéndose en el jugador de la plantilla grana con más participación en esta campaña 23-24 El meta Manu García y el lateral Marc Baró, con 1.665 y 1.605, respectivamente, son los siguientes en una lista en la que también destacan José Ruiz (1.483), José Ángel Carrillo (1.440) e Isi Gómez (1.359).

Además, Alberto González es el único defensa grana que ha visto puerta. Lleva dos goles en lo que va de curso. El primero sirvió para ganar al Algeciras (1-0) y el segundo permitió abrir el marcador del encuentro frente al Atlético Baleares, partido que también acabaría con triunfo.

A nueve partidos de alcanzar los 100 con el Murcia

Vive Alberto González su tercera temporada como grana. El jugador asturiano llegó a Nueva Condomina el verano de 2021, siendo una pieza fundamental en el ascenso a Primera RFEF. Esta es su segunda campaña en la tercera categoría del fútbol español con la elástica murciana. En esos dos años y medio suma ya 91 partidos jugados, por lo que está a solo nueve de entar en el club de los futbolistas que alcanzan el centenar de encuentros. Si las lesiones no se cruzan en su camino, el asturiano lo conseguirá antes de que acabe esta temporada.