Al Real Murcia se le ven todas las costuras ante los diez primeros

El Intercity ha sido el último en confirmarlo. Cada vez que el Real Murcia se enfrenta a un equipo del Top-10, las posibilidades de derrota para los granas son máximas. Ocurrió el domingo con los alicantinos, pero sucedió también con Castellón, Ibiza, Córdoba, Málaga, Antequera, y Ceuta.

Solo a dos rivales de los diez primeros clasificados han sido capaces de ganar los granas en lo que va de Liga. Tres puntos consiguieron en su visita al Recreativo de Huelva (0-1) y tres puntos aseguraron con su victoria en Nueva Condomina frente al Algeciras (1-0), pero los nueve enfrentamientos restantes solo han servido para dejar ver todas las costuras de una plantilla que, transcurridas ya 25 jornadas, sigue muy lejos de estar al nivel de los equipos que pelean por el play off.

Solo los triunfos ante conjuntos desahuciados o con problemas dan moral a los murcianistas. Sucedió en la primera vuelta, cuando Munúa logró algo de oxígeno gracias a las victorias ante Atlético Baleares, Mérida y Linares, y ha vuelto a ocurrir en este inicio de año, con los nueve puntos sumados frente al Baleares, al San Fernando y al Alcoyano, pero, cuando por fin los de Alfaro empezaban a sonreír, la realidad volvió a presentarse de cara este domingo.

Tocaba ganar a un rival del Top-10, en este caso el Intercity, pero el Intercity acabó sumándose a la lista de rivales que han conquistado Nueva Condomina. Es más, ya hay dos equipos de los de arriba a los que el Real Murcia se ha enfrentado en dos ocasiones, y ambos se han quedado con el goal average. El primero fue el Córdoba (1-3 y 0-0) y el segundo, el conjunto de los de Sandroni (0-0 y 0-1). Otra desventaja más en una lucha desigual por el play off, y es que, vistos los números, los granas ya han confirmado en más de una ocasión que su plantilla no está al nivel de la sus ‘enemigos’ en la batalla.

Tanto andaluces como alicantinos han sido los que han abierto esta nueva guerra en la segunda vuelta. A ninguno de ellos les ha ganado el Real Murcia de Alfaro. Frente a los de Ania celebraron por todo lo alto un empate y contra los de Sandroni volvieron a las andadas. Y aunque esa última derrota quedó como en un segundo plano, siendo todos los titulares para esa maldición que dice que el Real Murcia nunca gana cuando Nueva Condomina se llena de aficionados, la realidad fue mucho más dura. Dejando como anécdota la cifra de asistencia, ante un rival de nivel, los granas nunca fueron capaces de competir de tú a tú, volviendo a sacar a la luz las debilidades tantas veces vistas y que ya se daban por desaparecida tras las victorias frente a equipo de la parte media baja de la tabla.

Once enfrentamientos se han producido ya entre equipos del Top-10 y los números dejan un panorama sombrío para los granas. Solo han conseguido 8 puntos de 33 disputados. Ganaron al Recreativo y al Antequera y empataron contra el Intercity en la primera vuelta y el Córdoba en esta segunda, todo lo demás derrotas. En Nueva Condomina solo se han podido atar 3 puntos de 15 y a domicilio 5 de 18. Y por si eso no fuera poco, los murcianistas han encajado hasta 16 goles, marcando solo 7.

Goleado por los más poderosos

Conforme se eleva el nivel en la clasificación, más se ven las debilidades de la plantilla del Real Murcia. El Málaga, cuarto clasificado, se impuso en Nueva Condomina por un doloroso 1-4. El Córdoba, tercero, fue el primero en plantar su bandera en el estadio grana, como un aviso de lo que esperaba. A los 25 minutos ya ganaban 0-2, para finalizar con 3-1 en el marcador. Por ese mismo resultado cayeron los granas derrotados en Ibiza. Los de Romo, segundos en la tabla, pusieron toda su poderío sobre la mesa en la segunda parte, anotando los tres goles que hundirían un poco más al entonces equipo dirigido por Munúa. De los cinco primeros, el más ‘tímido’ fue el líder, el Castellón, que se quedó el triunfo por un ajustado 2-1.

Es esta la asignatura pendiente del Real Murcia si el Real Murcia quiere que realmente le consideren como un auténtico enemigo en la batalla por el play off.

El centrocampista Isi Gómez renueva su contrato con los granas

Llegó el último día del mercado de fichajes veraniego. Y lo hizo casi sin hacer ruido. Isi Gómez cerraba una plantilla en la que lo llamativo de otros refuerzos para el centro del campo -Montoro, Larrea, Tomás Pina...- hicieron que muchos vieran al madrileño como una alternativa. Pero, con el paso de los meses, el centrocampista asumió todos los galones de una línea que no funcionaba, convirtiéndose en el gran protagonista y en el pilar básico de un equipo lleno de jugadores decepcionantes. Todo ello ha hecho que el Real Murcia mueva ficha a las primeras de cambio para retenerle. No han esperado los granas al final de temporada para deshojar la margarita. Ayer mismo se anunció la renovación de Isi Gómez. Con un vídeo colgado en sus redes sociales, el club grana avanzaba la continuidad de un futbolista indiscutible dentro de la plantilla. Lo que no se daba a conocer es el tiempo de duración de su nuevo contrato.

Seguirá en Nueva Condomina en el proyecto El futbolista de 28 años ha participado en 20 partidos en lo que va de temporada. Solo una lesión le dejaba fuera del equipo en el mes de diciembre, perdiéndose los partidos ante Recreativo de Huelva, Antequera y CD Castellón. En total ha jugado 1.325 minutos, siendo titular tanto con Gustavo Munúa como con Pablo Alfaro.

Además, en las últimas jornadas ha despertado su lado goleador. Marcó ante el Atlético Baleares el gol que sellaba el triunfo en Nueva Condomina y frente al San Fernando abrió un marcador que acabaría con 3-0.