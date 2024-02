Luis Muñoz y Mikel Rico se apuntan al duelo del domingo ante el Elche

El FC Cartagena recibe un impulso vital antes de su enfrentamiento crucial contra el Elche. Dos de sus jugadores, cuya participación estaba en entredicho, se han reincorporado al equipo tras completar exitosamente el entrenamiento en la Ciudad Deportiva José María Ferrer. Tanto Luis Muñoz como Mikel Rico, considerados pilares fundamentales para cubrir las ausencias en el centro del campo, han demostrado su total recuperación al entrenar con normalidad en la sesión matinal.

Una gran noticia después de las numerosas bajas que tenía Calero para el duelo contra el Elche, donde no podrán estar Jairo y Damián Musto por sanción.

Con este gran número de sancionados, añadiéndole la lesión de Alarcón, y ya para rematar la sanción a Julián Calero -le han caído dos partidos-, muchos eran los que pese a vivir en estado de euforia tras vencer en Zaragoza, se iban algo preocupados por cómo se iba a presentar el FC Cartagena al próximo encuentro en casa ante un rival de la talla del Elche CF. Las cuentas preveían que los albinegros contarían hasta con seis bajas de cara al encuentro, y hablando de una plantilla formada por 18 jugadores con ficha de primer equipo, dejaba al cuadro blanquinegro muy tocado a nivel de efectivos.

«Vamos a ver si podemos recuperar a Mikel y a alguno más… porque vamos a estar escasos de jugadores, pero con tres puntos en el saco. Podíamos estar con 25 jugadores y habiendo perdido, pues mira yo me quedo con 16 y habiendo ganado. Porque el domingo que viene lo que es seguro es que jugamos otra vez con once, eso seguro. Y luego ya veremos a ver las alternativas que tenemos, que seguramente con menos jugadores serán menos de igual forma. Pero que jugamos once, y que vamos a competirle al Elche, es seguro», comentaba acerca de las bajas Julián Calero entrenador del equipo cartagenero al término del choque en La Romareda.

Los deseos del técnico cartagenerista parecen haberse cumplido, y en la jornada de miércoles reaparecieron con el resto del grupo tanto Mikel Rico, como Luis Muñoz. Dos hombres de máxima confianza para Julián desde su llegada a Cartagena. Mikel Rico vuelve a estar disponible tras perderse el choque ante Zaragoza, y Luis Muñoz reaparece siendo la gran sorpresa. El malagueño fue una de las mejores caras en la primera vuelta albinegra, y en sus últimos partidos mostró un nivel más que notable. Muñoz sufrió una rotura fibrilar en el enfrentamiento contra el Villarreal B que lo mantuvo fuera del terreno de juego durante las últimas cinco jornadas. Aunque la incertidumbre rodeaba su disponibilidad para el próximo partido contra el Elche, el retorno anticipado de Luis a los entrenamientos brinda un destello de esperanza para el equipo.

Mikel Rico, por su parte, ausente en el último encuentro debido a molestias previas, se le pudo ver entrenar también al mismo ritmo que todos sus compañeros. Se espera que esté listo para participar este domingo y su posible intervención como revulsivo en la segunda mitad del encuentro podría ser determinante para el FC Cartagena si faltan piernas.

No obstante, el equipo de la trimilenaria sigue lamentando aún cuatro bajas importantes ante el Elche, Jairo Izquierdo estará sancionado, al igual que Damián Musto, que vio la quinta amarilla en Zaragoza. Por lesiones se perderán el enfrentamiento tanto el chileno Tomás Alarcón, como el atacante cafetero Juanjo Narváez, mientras que Julián Calero no estará presente en el banquillo.

En cuanto a las novedades médicas, se ha confirmado que Alarcón no requerirá cirugía, lo que apunta a un retorno al terreno de juego en un par de semanas. Por su parte, Narváez ha comenzado a entrenar al margen, indicando un progreso en su rehabilitación.