El Betis fracasa en Europa tras un empate insuficiente en Zagreb

El Betis empató 1-1 en casa del Dinamo Zagreb, quedó eliminado de la ronda previa a los octavos de la Liga Conferencia de fútbol, tras perder por 0-1 en la ida, y consumó un nuevo e inesperado fracaso en Europa, después de que ya fuera apeado de la Liga Europa y cayera rebotado a la tercera competición continental.

El Betis decepcionó, a pesar de adelantarse con una genialidad del congoleño Cédric Bakambu, quien marcó de tacón en el 38, pero en la reanudación igualó el japonés Takuro Kaneko (m.59) y a partir de ahí, en un partido muy discreto, el conjunto español fue incapaz de reaccionar con un juego rácano en ataque, sin dinamismo y sin ocasiones claras de gol.

Los béticos se lo jugaban todo a una carta en el Maksimir, donde el Dinamo defendía su ventaja por 0-1 lograda hace una semana en Sevilla, tras un pésimo partido del conjunto del chileno Manuel Pellegrini.

Pellegrini tenía hasta once bajas por la lesión de cinco jugadores, la no inscripción de otros cinco en este torneo y la sanción del central argentino Germán Pezzella, la más sensible de entre las recientes y que obligó a retrasar su posición al medio Marc Roca; uno de los tres cambios en el once bético respecto a la ida junto a Assane Diao por Rodri y a Bakambu por el brasileño Willian José.

El cuadro español salió decidido, obligado por su necesidad de vencer por al menos dos goles de diferencia, y de inicio no especuló. Comenzó con brío y merodeó por el área croata, con acercamientos del marroquí Ez Abde, el francés Nabil Fekir o Bakambu, pero sin encontrar el camino para poner en apuros al meta Ivan Nevistic.

Sin embargo, rebasado el primer cuarto de hora y tras controlar bien los balcánicos las embestidas iniciales de los verdiblancos, el Dinamo se desperezó y, con Martin Baturina a los mandos, bien escoltado en las alas por el japonés Kaneko y el kosovar Arber Hoxha y con Bruno Petkovic en punta, empezó a inquietar a Rui Silva ante un Betis al que le costó crear juego.

El choque se equilibró, aunque las ocasiones las puso el Dinamo Zagreb con una falta directa lanzada por Petkovic que despejó, perfecto, Rui Silva, a la que siguió un disparo al poste izquierdo del meta luso del goleador croata en el ecuador de este periodo o un tiro alto del lateral macedonio Stefan Ristovski. Aún así, el Betis no se amilanó.

Con un fútbol poco fluido, eso sí, siguió intentando poner en apuros a la zaga croata, sobre todo por medio de Abde y de Fekir, y a 7 minutos del descanso encontró el premio, ayudado por un grave error del lateral Mauro Perkovic en una internada por la derecha de Aitor Ruibal, quien centró raso y Bakambu, muy cerca de la portería, hizo 'magia' y desvió el balón con un sutil taconazo con la derecha para lograr un golazo y el 0-1 con el que su equipo igualaba la eliminatoria.

En la reanudación, el goleador verdiblanco, su último fichaje y que debutó con el Betis en competición europea, se quedó en el banquillo por unas molestias y lo suplió Willian José. A los pocos segundos, Fekir tuvo el segundo tras una incursión de Abde, pero, con todo a favor, remató mal y su intento lo interceptó un defensa, como le pasó poco después al brasileño.

En una segunda mitad con mucha igualdad, abierta y llena de incertidumbre porque ningún equipo se imponía con claridad al otro, al conjunto andaluz le faltó más empuje, más verticalidad y también claridad de idas para desnudar el sólido sistema del Dinamo Zagreb, ya que hombres desequilibrantes como Abde o Fekir perdieron presencia.

El cuadro croata se defendía sin pasar apuros y no renunciaba a buscar el área visitante. Así, en un rápido ataque, el kosovar Hoxha, muy incisivo por la izquierda, superó a su par y su centro al área chica lo remachó a gol Kaneko, llegando desde atrás y anticipándose a Miranda, para hacer el 1-1 al filo de la hora de juego.

El empate le puso la eliminatoria muy cuesta arriba al Betis. Pellegrini movió ficha y dio entrada primero a Bellerín por un desacertado Assane Diao y, más tarde, a Rodri por Ruibal y al joven Pleguezuelo por Miranda, pero su equipo, impotente y superado por la disposición del rival, nunca lo vio claro.

Los béticos apenas generaron ocasiones claras, salvo en una falta directa de Fekir que paró sin problemas Nevistic casi al final. Además, pudo ser aún peor para el equipo español, pues el árbitro pitó penalti por una entrada de Bellerín sobre Hoxha, aunque finalmente, avisado por el VAR, lo anuló tras ver la acción en la pantalla a pie de campo en el 79.

En los últimos minutos, el Betis fue incapaz de meter miedo al Dinamo, casi nunca no se le vio con opciones de forzar la prórroga y consumó su despedida de Europa en una noche muy decepcionante.