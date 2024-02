Este Real Murcia no se engancha

Cuando parecía que algo había cambiado en la esencia de este Real Murcia resulta que todo había sido tan solo un espejismo. O al menos por ahora. Porque el conjunto grana volvió a tropezar con la misma piedra el pasado domingo con su derrota ante el Intercity. Ya no solo porque no consiguió ‘regalar’ un resultado positivo a los más de veinte mil espectadores que acudieron a Nueva Condomina con la esperanza de marcharse con una victoria en otra tarde con una gran afluencia, sino porque no consigue engancharse a la parte alta de la clasificación cuando surge la oportunidad.

No logró hacerlo al principio de la temporada, marcada por la necesidad y el aval de la paciencia para un equipo construido totalmente desde cero en verano, ni tampoco lo está logrando antes de afrontar la recta final del calendario. Cierto es que la distancia que el plantel de Pablo Alfaro debe recortar aún es considerable, pero las seis jornadas sin perder le habían permitido lograr un impulso con el que esta semana se hubiera disparado la ilusión si el resultado ante el Intercity hubiera sido otro, al poder situarse a tan solo tres puntos con una victoria tras caer el Recreativo de Huelva, quinto clasificado, en Málaga.

Desaprovechó el Real Murcia la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa, de confirmar su reacción y de relanzar su confianza antes de la llegada de la primavera. En lugar de eso, el conjunto murciano regresa al vagón de cola de un tren muy igualado y que pelea por dar caza a ese quinto lugar, el puesto hasta ahora más factible para optar al último billete que da acceso al play off de ascenso a Segunda División.

Continúa el equipo de Alfaro a seis puntos, pero ahora parte desde una décima plaza en la que tiene por delante a equipos como Ceuta, Intercity, Antequera o Algeciras. Se encuentra igualado a puntos con el primero, y el resto a tan solo uno de diferencia, pero se da la circunstancia de que el Real Murcia es el furgón de ese tren que todavía no sabe lo que es acabar una jornada entre los cinco primeros clasificados en lo que va de temporada.

Tuvo la ocasión de poder cambiar ese dato en la jornada 11, cuando después de enlazar tres victorias consecutivas (Algeciras, Mérida y Linares) llegó a Ceuta a tan solo un punto del quinto puesto. Sin embargo, su derrota en la ciudad autónoma enterró también su primera oportunidad para dar un puñetazo sobre la mesa, y también acabó con el uruguayo Gustavo Munúa al frente del equipo, ya que fue cuando se destituyó al técnico uruguayo en busca de dar un giro de tuerca a un conjunto grana que todavía no termina de engancharse a la lucha para la que en un principio se le había diseñado.

En el segundo partido de Pablo Alfaro, también ante el Intercity, el empate a cero en Alicante impidió agarrarse al Real Murcia a ese tren de cabeza, y le dejó en la décima posición. El mismo lugar que ahora ocupa tras caer ante los alicantinos el pasado domingo. Deberá visitar ahora el cuadro murciano al Real Madrid Castilla este sábado (16.00 horas, FEF.TV) para intentar mantener, al menos la distancia, y tener la oportunidad de dar el asalto a esa quinta plaza una semana después, cuando el Recreativo de Huelva visite la Nueva Condomina. Después deberá visitar al Linares Deportivo y será el Ibiza, segundo clasificado y en plena lucha por el liderato con el Castellón, pasará por la capital del Segura.

Pato vuelve a coger las riendas del División de Honor

El Real Murcia comunicó ayer que Adrián Colunga finalizaba su etapa como técnico del Juvenil A de División de Honor tras recibir una oferta de un equipo eslovaco de Primera División, y su lugar lo ocupará José Francisco Grao García, ‘Pato’, quien regresa al juvenil grana tras su paso en la temporada 2022-2023. El Real Murcia Juvenil ocupa el octavo puesto del grupo 7 de la División de Honor con 27 puntos, a once del play off y a diez por encima de los puestos de descenso cuando restan nueve jornadas para que finalice el calendario.