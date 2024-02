No pudo el Fútbol Club Cartagena mantener su magnífica racha en su visita al Carlos Belmonte. No pudo tampoco alcanzar la marca histórica de las cuatro victorias seguidas en Segunda División, una circunstancia que no se ha producido nunca. Tampoco pudo dar un golpe sobre la mesa en la pelea por la salvación ganando a un rival directo y sumando tres puntos de oro. Pero no deja la vigésimo quinta jornada mal sabor de boca al cuadro albinegro tras el empate frente al Albacete.

No deja mal sabor de boca porque supo reponerse el cuadro de Julián Calero a una mala primera parte en la segunda y porque, tras lograr el empate, tuvo la valentía suficiente de ir a por el triunfo. El Cartagena fue claramente de menos a más gracias a una gran gestión de los cambios por parte del entrenador y a otro cambio de mentalidad tras el descanso. En la primera parte, casi regalada por el Cartagena al contrario, un error de Raúl Lizoaín en la colocación de su barrera en una falta supuso el 1-0. La defensa salvó los muebles en más de una ocasión. La segunda fue otra historia. El equipo lo dio todo para darle la vuelta al resultado, consiguió las tablas gracias a un golazo de cabeza de Fontán y fue a por el partido, pero se tuvo que conformar con un punto. Se mantiene en la pelea el cuadro portuario y sostiene el golaveraje particular con los manchegos hasta final de temporada, cuando se dirimirá por el total de goles marcados y encajados. Los primeros minutos del encuentro fueron un largo tanteo entre dos equipos de nivel similar que no encontraban la forma de hacer daño al contrario. No hubo llegadas a las áreas, aunque el Albacete fue mejor en la presión en campo rival. Le costó al Cartagena quitarse esa presión de encima y sólo lo logró con juego directo y balones a un Alfredo Ortuño que jugó de espaldas para estirar a su equipo, no obstante, el conjunto local fue el primero en amenazar la portería contraria. A los diez minutos de partido, el Albacete dio un paso adelante. Álvaro Rodríguez eligió momentos puntuales para atacar por su banda derecha desde el lateral y sorprendió con un centro en diagonal que puso en apuros a la defensa y el portero albinegros, pero que detuvo bien Raúl Lizoaín para abortar el peligro. Seguidamente, por el otro costado, Manu Fuster encontró a Escriche dentro del área para filtrarle un balón que le plantó en buena posición de remate, algo escorado. Alcalá llegó para sacarle la pelota providencialmente. Fue al cuarto de hora cuando se produjo la jugada que marcó el primer tiempo. De nuevo Manu Fuster encontró espacio por el centro, condujo hacia portería y sufrió la falta de Tomás Alarcón, algo torpe en su intento por robar, justo en el balcón del área. El encargado de golpear el libre directo fue Álvaro Rodríguez, quien encontró un hueco ante una barrera mal colocada: Raúl Lizoaín cubría el palo corto y ubicó a sus compañeros demasiado cerca de su posición, dejando la puerta abierta una puerta en palo largo. El lateral lo vio claro y golpeó fuerte, raso y por fuera del último hombre para encontrar el primer gol del partido. Después de encajar el 1 a 0, al Cartagena le costó mucho reponerse. No pudo enlazar posesiones largas durante mucho tiempo y su primer acercamiento con peligro no se produjo hasta los 25 minutos cuando Jairo recortó desde la derecha hacia dentro cerca del área para servir un centrochut que terminó rebotado y rematado fuera en segunda instancia por Andy Rodríguez. Alcanzó el partido la media hora y el Cartagena se animó, logrando su mejor ocasión del primer acto. Jairo nuevamente encontró una buena pelota en posición de remate y disparó a portería desde el perfil izquierdo. Su tiro tocó en un defensor para ganar altura y superar la estirada de Bernabé, pero Julio Alonso llegó para despejar sobre la línea cuando el balón ya se colaba. En el saque de esquina posterior el portero albaceteño tuvo que sacarle a Ortuño un balón de los pies en boca de gol. El tramo final de la primera parte no tuvo demasiado fútbol y dejó la lesión de Juanjo Narváez justo antes del descanso. El cafetero esprintó buscando un pase al hueco y abortó cuando sintió dolor en la parte posterior de su muslo derecho. A la vuelta de vestuarios, Darío Poveda redebutó con el Cartagena tras su fichaje en el último día de mercado para suplir la baja del colombiano. Pasaron diez minutos hasta que se volvió a agitar el avispero y la acción llegó por parte del Cartagena. Calero robó un peligroso balón en la medular y salió en carrera para coger desprevenido al rival. Condujo hasta el área, pero tardó mucho en abrir un pase hacia Alarcón, sólo a su derecha, y la jugada terminó en nada. Al contragolpe perdonó Quiles sin portero, aunque la jugada habría sido invalidada por fuera de juego de haber terminado en gol. Tras ello, la segunda mitad fue de total dominio albinegro. Con mucho balón en campo rival y buenas jugadas, el Cartagena buscó el empate, pero dio un notable paso adelante a partir del minuto 70 después del nuevo aire que aportaron los cambios de Julián Calero. Ayllón entró por Ortuño y Arnau Ortiz lo hizo por Gonzalo Verdú. Así llegó el tanto del empate, con un agobiante Cartagena que se echó encima del contrario hasta lograrlo: un córner rechazado provocó un disparo peligroso de Jairo que también fue despejado por la defensa, pero el canario volvió a ganar la pelota para centrar desde lejos a un José Fontán que se encontraba sólo en el corazón del área. El central acompañó la pelota con un precioso gesto de cabeza y la puso lejos del alcance de Bernabé para poner el 1 a 1 en el marcador. No se conformó en ningún momento el cuadro portuario y fue mucho mejor que el Alba hasta el final. Arnau Ortiz amenazó desde la derecha con velocidad y regate para crear oportunidades de gol, Ayllón se movió por el centro y Andy casi encuentra la victoria de falta directa. También puso el miedo en el cuerpo el Albacete a la afición albinegra desplazada en momentos puntuales como una pérdida de Real en su propia área o un córner que defendió mal Raúl en el 93. Finalmente el empate se mantuvo hasta el pitido final de Galech Apezteguía y manchegos y cartageneros se repartieron dos puntos. El conjunto albinegro ve cortada su racha y no alcanza su mejor marca histórica, que habría llegado con la cuarta victoria consecutiva por primera vez en Segunda División, pero consigue un punto para seguir sumando y peleando por la salvación. Julián Calero: «En la segunda parte hemos merecido la victoria» El entrenador del FC Cartagena, Julián Calero, compareció en la sala de prensa del Carlos Belmonte para expresar sus sensaciones tras el encuentro que terminó con el empate de su equipo frente al Albacete. «Ha sido un partido muy igualado y con mucha tensión por la situación de los dos equipos», valoró en primera instancia. «En general, hemos hecho un partido muy serio y hemos sido mejores en muchos momentos», añadió Julián. Afirmó Julián que la mala primera parte no se debe únicamente al desacierto de sus jugadores. «Es que hay otro equipo que te aprieta y tú quieres, pero no puedes. Había que tener calma y dejar pasar esos minutos para controlar el juego poco a poco. En esa circunstancia ha llegado el gol en la falta y eso genera incertidumbre, pero nos hemos rehecho y hemos llegado bien al final», reiteró. El técnico cree que el trabajo de los suyos en los segundos cuarenta y cinco minutos debería haberles dado el triunfo. «En la segunda parte hemos merecido la victoria. Hubiera sido más justo que hubiéramos ganado», expresó antes de poner en valor a su rival. «El Albacete es un equipo que le da continuidad al juego, que te ataca mucho y que te genera mucho y he tenido la sensación de que hoy no ha sido así porque hemos estado bien», comentó. El jefe del banquillo albinegro explicó las facetas que más le gustaron de su equipo. «Hemos sido ordenados, hemos tenido el balón y hemos generado superioridades. Hemos hecho muchas cosas», dijo. Su análisis más profundo está en la mentalidad. «Llevamos muchos meses en el barro y sabemos manejarnos en el barro. No nos pesa la clasificación, ir por detrás en el marcador o ciertas cosas que antes nos pesaban mucho. Eso es muy importante, porque saber convivir con el vértigo en las posiciones de descenso es fundamental», aseguró. Calero aseguro que se fue contento del estadio tras lo vivido durante el encuentro. «Me voy contento con el equipo, con su trabajo y encantado de nuestra afición, que ha sufrido con nosotros y hay muchas lecturas buenas», manifestó. La única espina se queda en el golaveraje entre los equipos, que se mantiene igualado hasta final de temporada. «Era importante porque son tres que sumas tú y que no suma tu rival además del punto por el golaveraje. Nos hemos quedado en tablas y de nada sirve hacer cuentas», explicó. El de Parla entiende que, pese a ver cortada su racha de victorias, el empate es bueno por varios motivos. «Es un buen punto contra un rival directo y fuera de casa no hay que desdeñar nada», argumentó. «Vamos a por la siguiente final, que llevamos así un montón de tiempo, y mirando al vértigo a los ojos, sin miedo», añadió. La lesión de Narváez En cuanto a la lesión de Narváez en el tramo final de la primera parte es demasiado pronto para hacer un pronóstico de su lesión, pero el técnico no es muy optimista. «No lo sabemos. Tiene molestias atrás y en ese tipo de molestias lo normal es que sea una rotura de fibras. Tengo esa sensación», aseveró. Demostró Julián que el equipo no mira tanto a la clasificación y sí más a las sensaciones que deja el grupo sobre el césped para mantener la calma sobre la consecución del objetivo. «Me da lo mismo. No pienso nada más que en la progresión del equipo y en seguir con mis chicos a muerte. Seguir viendo que quieren y que estamos cada vez más cerca», dijo. «A ninguno nos deja satisfechos el empate, porque los dos queremos ganar, pero son las circunstancias del fútbol y hemos sumado para seguir a delante», concluyó el madrileño.