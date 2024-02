Insisten en el Real Murcia que llegar al play off es posible. Lo dice Felipe Moreno, presidente del club, y también lo desliza el técnico, Pablo Alfaro. Sin embargo, las semanas pasan, y los motivos para creer en la remontada no aparecen. En las últimas once jornadas solo se han ganado dos partidos y desde finales de octubre no se encadenan dos triunfos. Es más, los murcianistas son el quinto peor local, con solo 12 puntos de 30. Por eso, el choque de esta tarde ante el San Fernando en Nueva Condomina será una prueba de fuego que servirá para determinar si el Real Murcia va en serio cuando habla de mirar arriba o si realmente todo es un farol.

Porque un triunfo ante el San Fernando daría continuidad a la victoria lograda hace dos semanas contra el Baleares y porque, además, elevaría el valor del punto cosechado en Córdoba. Por contra, todo lo que no sea ganar, dejaría muy tocado a un Pablo Alfaro que se mueve mejor en la rueda de prensa que en el terreno de juego, por lo menos eso dicen sus números, teniendo peores cifras que su antecesor, Gustavo Munúa. Con 28 puntos está el Real Murcia en tierra de nadie. Ocupan los granas el duodécimo puesto, con un buen colchón sobre el descenso -el Linares Deportivo tiene diez menos-, pero con ocho de desventaja sobre el Recreativo de Huelva, quinto clasificado. Y lo peor no son los puntos que hay que remontar, lo peor es la cantidad de equipos que hay en la misma guerra, con hasta seis conjuntos peleando también por meterse y con mejores guarismos que los granas. De ahí la importancia de empezar a ganar esta tarde al San Fernando. Y para hacerlo, Pablo Alfaro tendrá que reactivar por fin el juego ofensivo. Porque en las últimas jornadas se ha mejorado defensivamente, apostando sobre todo por jugar al otro fútbol, como se hizo durante gran parte del partido en Córdoba, sin embargo, de centro del campo para arriba el Real Murcia es completamente nulo. Incógnitas en el once Tendrá que dar José Ángel Carrillo un paso al frente en esta segunda vuelta después de la salida de Rodri Ríos, y sobre todo tendrá Alfaro que tocar teclas en el centro del campo y en los extremos. Y aquí vienen los problemas. Porque la lesión de Larrea ha llegado en el peor momento -no se podrá repetir el trivote de los últimos partidos- y encima los granas también pierden a Carlos Rojas, que ante el Atlético Baleares fue el más desequilibrante. Sin Larrea y sin Rojas, que se unen al también lesionado Imanol, habrá que empezar a sacar partido cuanto antes de los fichajes. Hoy mismo ya podríamos ver a alguno en el once. Quitano a Sabit, que no podrá entrar en la convocatoria al estar sancionado, el resto estará en la convocatoria, según dijo ayer Alfaro. Posiblemente Loren Burón aparezca en el once titular y habrá que ver quién es el elegido para sustituir a Larrea. Una opción podría ser Martin Svidersky, aunque éste apenas lleva un par de días entrenando con el grupo. Por su parte, el delantero Amin Abaradan debería esperar su turno en el banquillo. Dani Aquino vuelve a NC... y no como fichaje Cada mercado de fichajes hay un nombre que se relaciona con el Real Murcia. Y ese nombre no es otro que el de Dani Aquino. Ha vuelto a ocurrir en esta ventana de enero. Incluso se llegó a insistir en que el atacante murciano era una de las peticiones de Pablo Alfaro. Sin embargo, la historia ha vuelto a quedar en un rumor. Pero eso no impedirá que Dani Aquino esté este sábado sobre el césped de Nueva Condomina. Aunque lo hará defendiendo la camiseta del San Fernando. Es el delantero murciano la principal referencia del ataque del cuadro isleño. Y su máximo goleador. Lleva 7 goles en los 21 partidos que ha jugado. De ahí, que esta tarde todas las miradas estén puestas en él. Porque Dani Aquino ya le marcó a los granas en el partido de la primera vuelta disputado en el Iberoamericano 2010. Aquel 24 de septiembre, el murciano abría el marcador en el minuto 26. Al final, el cuadro entrenado entonces por Munúa pudo salvar un punto gracias a un tanto de penalti anotado por Guarrotxena en el minuto 91. Se le da bien NC No solo se le da bien a Aquino jugar contra el Real Murcia, también suele tener buenos resultados el San Fernando en Nueva Condomina. En sus cuatro visitas al estadio grana, ha ganado dos veces, ha empatado una y ha perdido otra. Su último partido en Murcia fue el 15 de octubre de 2019 y ganó por 1-2.