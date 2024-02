El Real Murcia cerró anoche el mercado de fichajes invernal con las seis caras nuevas que prometió a principios de diciembre, pero con más prudencia de la que en un principio se esperaba. Durante las últimas semanas Javier Recio ha intentado coser todo lo que descosió el pasado verano en el club grana. Ha firmado el director deportivo dos laterales -Enol Coto y Juanmi Carrión-, buscando corregir las debilidades por banda, también ha apostado por un Loren Burón al que él mismo descartó y que llega para poner velocidad por la izquierda. Y ha tenido que reforzar la delantera con Amin Abaradan, que llega desde el Ourense, tras la marcha de Rodri Ríos al Ceuta. Todo ello se suma a la apuesta por la juventud del eslovaco Martín Svidersky y la certeza de Sadit Abdulai, mediocentro que ayer fue el último en firmar por los granas procedente del Lugo, del grupo I de Primera Federación.

Dentro de todo este cóctel, Javier Recio ha vuelto a tropezar con la misma piedra de verano. Y es que el director deportivo siempre ha incidido en sus apariciones ante los medios en la intención de incorporar un extremo zurdo, con el propósito de contar con una opción natural en esa banda y no tener que utilizar a futbolistas en esa posición a pierna cambiada. No lo consiguió en verano, ni tampoco en invierno. Ni siquiera la lesión de rodilla de Carlos Rojas, quien debe ser intervenido del menisco y puede perderse todo lo que resta de curso, aceleró la urgencia de incorporar a un jugador de esas características. Y es que nombres como Loren Burón, Dani Vega, Álex Rubio o el propio Pedro León, quienes han desempeñado ese papel durante el curso, son diestros. A pesar de estar barajando hasta anoche varias opciones, el Real Murcia no pudo firmar a nadie.

Las lesiones de Pablo Larrea, con un esguince de rodilla que le tendrá alejado de los terrenos de juego en el último mes, al tener que sumar dos partidos de sanción por su expulsión en Córdoba, y de Imanol, quien no podrá reaparecer esta temporada por una fractura de peroné, se han sumado a la salida en los últimos días de Arturo Molina al Ibiza, lo que ha provocado que el Real Murcia haya incorporado al eslovaco Martin Svidersky, una joven apuesta a préstamo por el Almería y a Sabid Abdulai, quien tiene todas las papeletas para entrar de inicio en los planes de Pablo Alfaro. El mediocentro ghanés, de 24 años, cuenta con experiencia en la categoría y actuará como pulmón en una sala de máquinas que pocas veces ha dado síntomas de estar bien engrasada esta temporada. Sin embargo, no podrá participar mañana ante el San Fernando en Nueva Condomina (18.00 horas), al tener que cumplir ciclo por amonestaciones.

Durante la primera vuelta ha militado en el Lugo, club que el pasado verano conseguía la cesión del futbolista que pertenece al Getafe. Los últimos en el choque que el Lugo disputaba este pasado sábado ante la Real Sociedad B. Sabit, que venía de ver dos partidos completos en el banquillo -Nástic y Tarragona-, jugaba 21 minutos frente a los donostiarras.

Por otro lado, en el capítulo de salidas, el lateral Sergio Santos, uno de los descartes desde que arrancó el mercado, se marchó cedido al Algeciras a última hora de la noche al tener firmado una temporada más con los granas.

Las bajas de Carlos Rojas y Pablo Larrea, un nuevo hándicap para Alfaro

Las últimas horas del mercado de fichajes en el Real Murcia estuvieron condicionadas a las bajas por lesión de dos piezas importantes en los planes del entrenador Pablo Alfaro. Y es que tanto el extremo Carlos Rojas como el mediocentro Pablo Larrea sufren dos lesiones de rodilla que les impedirá estar disponibles en las próximas semanas.

En el caso de Larrea, el centrocampista sufre un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y además deberá cumplir dos partidos de sanción tras su expulsión por protestar en Córdoba, por lo que no se espera que regrese a los terrenos de juego hasta finales de febrero o principios de marzo. Mientras que Carlos Rojas sufre una rotura del menisco de la rodilla izquierda, lo que le obligará a tener que pasar por quirófano y no estar recuperado hasta la recta final del calendario del presente curso. Circunstancia que activó el plan del Real Murcia de buscar un extremo zurdo en las últimas horas del mercado. Por otro lado, el portero Iker Piedra también estará de baja por un esguince acromio clavicular izquierdo.