El FC Cartagena cuenta las horas para su próxima cita liguera en tierras manchegas este sábado (14.00 horas). El cuadro cartagenero ha comenzado este 2024 como un auténtico cohete, encadenando tres triunfos consecutivos y convirtiéndose así en el mejor equipo de toda la Segunda División desde que arrancó enero. Equipo más goleador del mes y junto con la SD Eibar, único en lograr ese pleno de victorias. Con esta motivación y gran estado de forma deberán visitar los hombres de Calero un estadio tan complicado como es el Carlos Belmonte de Albacete.

En la previa de dicho enfrentamiento, el mister cartagenerista quiso llamar a la calma en numerosas ocasiones, asegurando que “esta categoría nos ha enseñado que diez días adelante y atrás, puedes pasar de estar desahuciado, a estar en la gloria, y en otros diez días vuelves a estar mal. Máxima atención porque estamos en una situación muy complicada aún. Con un pelotón de equipos que estamos muy cerca y ahora toca dar un paso al frente y seguir compitiendo bien. Es un partido muy importante para seguir en la dinámica positiva y no caer otra vez en pesimismos antiguos”.

Con el cierre de mercado casi encima, Julián Calero compartió al inicio de la conferencia, que están siendo "semanas complicadas en general para todos los equipos", refiriéndose a los desafíos que enfrentan los clubes en medio del periodo de traspasos. Con la partida de jugadores como Marc Martínez, Lautaro y Embaló, el entrenador reconoció la dificultad de mantener un equilibrio en la plantilla. "Hay que hacer un equilibrio complicado entre las cabezas que aún piensan que pueden salir, lo que aún tenemos que reforzar nosotros", afirmó.

"Lo bueno es que esta noche cierra y los que estemos mañana, somos los que vamos a estar", agregó, destacando la importancia y el desahogo de su figura como entrenador para poder contar de forma definitiva con un grupo sólido que pelee verdaderamente por los objetivos del club y afronte los retos venideros.

Una de las preocupaciones principales en este mercado para el técnico de Parla es la necesidad de reforzar ciertas posiciones clave. Calero admitió que actualmente carecen de un portero y un delantero adicionales, pero aseguró que están cerca de cerrar estos fichajes. "Lo que sí que no tenemos ahora mismo es otro portero y otro delantero, pero está muy cerca de cerrarse", comentaba al mediodía. Reconoció las limitaciones económicas del club, pero destacó la importancia de ser sensato y meticuloso en ese cierre de mercado de fichajes.

“Lautaro pidió al club y a mí salir"

Acerca de la salida del delantero uruguayo Lautaro de León, Calero afirma que lo intentó todo por que creciera en Cartagena. "Poco a poco fue ganando minutos, gracias a su trabajo, después tuvo alguna titularidad, o desde el banquillo, hizo buen partido en Elche... Pero son las circunstancias de la plantilla (...) Me pidió salir y se lo concedimos si encontrábamos otro delantero", añadió. Aunque reconoció cierta frustración por la falta de eficacia frente al gol, el entrenador elogió el esfuerzo y la dedicación del jugador durante su tiempo en el club. "No me queda la espina clavada porque he dado todo lo que podía para sacarle rendimiento", afirmó.

En la parcela de bajas para el choque ante el cuadro albaceteño, Calero destacó la incorporación de Diego Moreno al sector derecho y la recuperación de Olivas como aspectos positivos para el equipo. La única ausencia será la del lesionado Luis Muñoz que sigue quemando etapas en su proceso de recuperación.

"Puede pasar cualquier cosa con Jansson", señaló Calero al abordar la situación del jugador. "Es un caso similar al de Lautaro y por eso no jugó ante Amorebieta, por las circunstancias", explicó. Con el mercado de traspasos cerrando esa misma noche, el entrenador dejó abierta la posibilidad de una nueva salida en el equipo. "De aquí a media noche puede pasar cualquier cosa", afirmó.

La oportunidad de enfrentarse al Albacete Balompié, un rival directo a día de hoy en la lucha por la permanencia, brinda al Cartagena la posibilidad de dar un paso crucial hacia la salvación. Con solo un punto separándolos de la zona segura, una victoria en este partido podría significar un cambio significativo en la posición del equipo en la tabla.

Si los albinegros logran traer los tres puntos sería la primera vez en la historia del club de la trimilenaria en encadenar cuatro victorias consecutivas en Segunda División. Calero, que desconocía este dato, se pocoyó aún más en él para dar más motivos por los que salir a ganar en Albacete: “Sé qué es muy difícil ganar cuatro partidos seguidos en esta categoría, tres para un equipo de abajo es una cantidad de puntos extraordinaria. Iremos a por la cuarta, sabiendo que tenemos un rival y un estadio complicado en contra, pero cuando competimos bien, podemos hacer cosas, espero ver la cara A del equipo y no la B" explicó Julián Calero.

La clave para Julián es la de competir bien, el míster cartagenerista advirtió e incidió en que hay que evitar dar un paso para adelante para entrar en falsas confianzas y de rebote dar tres hacia atrás. “Tenemos que ser estables. El ser estables en resultados y competir bien nos está dando la vida”, explicaba Calero. “Pero no a mi o al equipo, sino a la ciudad, a la afición”. En ese momento el entrenador quiso agradecer de paso a su hinchada “a la afición hay que agradecerles también, porque he oido que va a venir mucha gente de Cartagena y vamos a intentar ser dignos de ellos. Y que al final del partido pase lo que pase podamos mirarnos a la cara todos. Y si es con una victoria, extraordinario. Vamos a pelear por ello, porque creo que estamos en dinámica de conseguir buenos resultados”.

Dicho eso, el punto negativo es que desde Albacete también se plantea este choque ante los albinegros como muy importante en su devenir personal, por lo que Julián culminaba su discurso previo al choque con un “Va a ser complicadísimo y a cara de perro”.