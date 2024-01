Nereida Pérez Rojo tiene un ritual. Todas las mañanas, al levantarse, se conecta a su móvil para leer la actualidad regional. Su medio de comunicación de cabecera es La Opinión. El pasado domingo, cuando a las siete de la mañana abrió los ojos y mientras se preparaba para salir a correr, esta archenera de 33 años de edad, que está preparando las oposiciones para Policía Nacional, vio el anuncio de la apertura de inscripciones de la novena edición de la Carrera de la Mujer, que se celebrará el próximo 3 de marzo, a partir de las diez de la mañana, con salida y meta en el Jardín Chino de Murcia. Ella fue la primera en formalizar su participación -lo hizo a las 7:31 horas- en una cita que organiza este diario junto a las concejalías de la Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, y que volverá a contar con la dirección deportiva de la Asociación Deportiva Correpormurcia.

«Cuando vi que se habían abierto las inscripciones y para no dejarlo más tiempo, me inscribí porque es una carrera que ya he hecho varios años», dice Nereida Pérez, graduada en Administración y Dirección de Empresas y que corre todos los días como entrenamiento para esas duras oposiciones que le esperan, y también para «sentirme bien».

Nereida ya ha participado en varias ediciones de la Carrera de la Mujer con algunas amigas y su hermana Mari Ángeles, profesora de Matemáticas de 41 años de edad que reside en las Mil Palmeras y que también fue una de las primeras en conseguir su dorsal. «La primera en la que participé fue en el año del Covid y lo pasé muy bien. Recuerdo que a los pocos días nos encerraron», rememora. Después de esa experiencia «me costó mucho volver a correr porque pasamos mucho tiempo parados por la pandemia», dice, pero ahora ha vuelto a habituarse a practicar el running todos los días y también a competir en carreras: «Mi distancia preferida son los cinco kilómetros. A veces me he propuesto hacer más, pero en esa me siento cómoda mentalmente. Mi hermana sí que hace a veces 10 kilómetros e incluso ha participado en medias maratones, es más valiente que yo», explica sonriente la joven archenera.

Día: Domingo, 3 de marzo Hora: 10:00 Distancia: 5 kilómetros que se pueden hacer corriendo o andando Inscripciones: dorsal21.com y eventos.laopiniondemurcia.es/carreradelamujer



Nereida Pérez, como ya hizo en la Carrera de la Mujer el pasado año, ha hecho un llamamiento a varias amigas y familiares para que le acompañen en la prueba del 3 de marzo: «Además de mi hermana, también estará mi prima Alexia Nespereira y algunas de sus amigas, como Beatriz Núñez, que en 2023 igualmente estuvo con nosotras. También se apuntan Rosa Chumillas y sus amigas, así como algunas compañeras del gimnasio como Miriam, Verónica y Vicenta. Espero que más adelante me confirmen más, porque donde voy yo a correr, hago llamada universal», añade.

La Carrera de la Mujer se ha convertido en los últimos nueve años en el mayor acontecimiento deportivo exclusivamente femenino de la Región. En todas las ediciones ha agotado los cinco mil dorsales. Las interesadas en inscribirse pueden hacerlo a través de eventos.laopiniondemurcia. es/carreradelamujer/ y www.dorsal21.com.

La prueba, que es un evento deportivo de carácter lúdico y festivo con una distancia de 5 kilómetros por el centro de la ciudad de Murcia que se puede realizar tanto andando como corriendo.

Como es tradicional, los días previos a la carrera, que serán el jueves 29 de febrero por la tarde, y el viernes 1 y el sábado 2 durante todo el día en horario ininterrumpido desde las diez y media de la mañana, se entregará la bolsa de la corredora, que contendrá una camiseta conmemorativa y diversos obsequios de los patrocinadores, además del dorsal chip que es imprescindible para participar.

Los premios, que ya aumentaron el pasado año, se mantienen. Además de los trofeos a las tres primeras clasificadas, a la mujer más veterana en la línea de meta, al centro deportivo y/o asociación deportiva más numerosa, a la empresa más numerosa, y al centro educativo más numeroso (alumnas, profesoras y personal de servicios y mantenimiento), habrá trofeos para las tres primeras en las categorías júnior (hasta 20 años), senior (21 a 34), veterana A (35 a 39), veterana B (40 a 49), veterana C (50 a 59), veterana D (60 a 69) y veterana E (70 en adelante). Si no te quieres quedar sin dorsal, apúntate ya.