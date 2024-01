Justo en la semana en la que el Real Murcia más necesitaba a José Ángel Carrillo, el club grana no podrá contar con el delantero. Un problema muscular impedirá que juegue en Melilla. La ausencia del murciano pone patas arribas un vestuario en el que los otros dos delanteros de la plantilla, Rodri Ríos e Íker Guarrotxena, llevan ya varios días intentando forzar su salida. Ni el soriano ni vasco quieren seguir vistiendo la elástica grana, y así lo han comunicado al club, que de momento no cede. Esa tensión hace que ni uno ni otro estén en su mejor momento anímico como ya se viene viendo en los entrenamientos, sin embargo, uno de los dos podría tener que ser de la partida mañana en el Álvarez Claro, campo en el que los murcianistas se juegan de nuevo la vida.

No está el Real Murcia para seguir dejando escapar puntos -solo han sumado un triunfo en las últimas ocho jornadas y llevan tres jornadas consecutivas sin ganar-, de ahí que Pablo Alfaro, que no da con la tecla para revertir la situación deportiva y que ya ha perdido la mayoría de sus apoyos en Nueva Condomina, tengan que apagar un nuevo incendio, un incendio que además afecta a una línea que no está dando los resultados esperados.

Porque sin Carrillo y jugándose la vida, Alfaro deberá decidir si apuesta por Rodri Ríos o Guarrotxena o si, manteniendo su filosofía, deja a ambos fuera, ante su falta de implicación, y da el ‘9’ a un Álex Rubio que, quitando la última jornada, era prácticamente invisible para el preparador maño.

No dio muchas pistas ayer en rueda de prensa. Aunque señalaba que «no podemos ir a Melilla, a jugarnos tres puntos y la competición, con gente que no esté por la labor», reiterando posteriormente que «los que vayan tienen que estar al 100%», también mandó un mensaje tanto a Ríos como a Guarrotxena, indicando que ambos «cuanto peor lo hagan, más complicada puede ponerse su situación de cara al futuro». «Son jugadores del Real Murcia y tienen que ser inteligentes», continuaba, recordando que «cuando estás en un sitio tienes que mostrar tu compromiso hasta el último minuto». «Una cosa es que estés en un sitio en el que te falten el respeto o en el que no te paguen, pero aquí eso no sucede, por lo que tienen que defender el escudo».

Como exfutbolista, Alfaro intenta ponerse también en su piel, de ahí que considere que en estos casos sea muy importante «escuchar y analizar los motivos y las razones de cada uno», pero deja claro que «pertenecemos a una disciplina y eso está por encima de todo».

Isi Gómez, recuperado

Habrá que esperar a mañana domingo (12.00 horas) para ver si Alfaro apuesta por Ríos o Guarrotxena para sustituir a Carrillo o si da la alternativa a Álex Rubio. Otra de las incógnitas estará en el centro del campo. Comentaba ayer el técnico grana que Isi Gómez ya había completado un entrenamiento con el grupo, por lo que podría ser una de las novedades en la convocatoria. Si viaja, deberá decidir si se arriesga a meter directamente al madrileño en el once o si solo le da algunos minutos en la segunda parte.

Por otro lado, Alfaro no quiere escuchar hablar de excusas con la salida a Melilla. «Si el Real Murcia estuviera en Primera División, no tendría que ir a Melilla. Ahí que aceptar que este es nuestro presente. Si hace viento, lo hará para los dos equipos, y el campo también es para los dos. Lo que hay que hacer es que nuestras armas prevalezcan. No quiero ni dar pie a que haya excusas», decía ante los medios.