Facundo Campazzo regresa a Murcia el domingo (12:30 horas). No será la primera ni la segunda ocasión desde que jugó en el UCAM entre 2015 y 2017. Fue el héroe de la clasificación por primera y única vez para los play off por el título de los universitarios. El argentino se fue por la puerta grande, ya no solo por su juego, sino también por su simpatía, y se ha convertido en leyenda. Ese cariño que le tiene el público del Palacio lo volvió a sentir cuando el pasado mes de septiembre fue el MVP de la Supercopa Endesa que ganaron los madridistas en Murcia tras derrotar en la final al Unicaja Málaga. Fue un trofeo individual ganado casi por aclamación popular, con el público coreando su nombre.

Campazzo, tras triunfar en el Real Madrid y pasar por la NBA, ha regresado al conjunto blanco teniendo un gran impacto en el equipo que dirige Chus Mateo. Con el madrileño en el banquillo juega menos minutos que en su anterior etapa con Pablo Laso, pero su efectividad ha crecido. En su última campaña completa con los blancos, en la que solo jugó 10 partidos antes de marcharse a la NBA, donde estuvo en Denver Nuggets y Dallas Mavericks, jugó 22 minutos de media, en los que aportó 10,8 puntos con una efectividad en los triples del 35%, de un 57,% en las canastas de dos puntos y de un 90,3% en los triples, a los que sumó 4,6 asistencias. En la actual, en 15 partidos que ha disputado de Liga Endesa, juega 21 puntos, en los que anota 12,5 puntos con un 41,9% en triples, un 62,5% en los tiros de dos y un 92,3% en tiros libres para dar también 5,7 asistencias. Además, de todas sus temporadas como madridista, es en la que menos minutos está en pista y más puntos aporta. Esta campaña ha logrado hasta en dos ocasiones 21 puntos, frente al Covirán Granada y el Surne Bilbao, y en la pasada jornada, en la pista del Baskonia, se fue hasta los 20 con solo tres lanzamientos fallados. Su récord asistencias del curso lo tiene en la quinta jornada contra el UCAM Murcia, partido en el que repartió 10 pases de canasta. En la Euroliga, donde el Real Madrid es líder en solitario, Facundo Campazzo juega prácticamente lo mismo que en ACB, 21,8 minutos de media, con 12,4 puntos y porcentajes de 62,5% en tiros de dos, 41,9 en triples y 92,3% en tiros libres, dando además 5,7 asistencias. Sin duda, Campazzo es un jugador más maduro en su segunda etapa en España. Su paso por la NBA no fue como él había soñado, pero sí que adquirió una experiencia y ganó en fiabilidad en los lanzamientos a canasta. Un Facundo más completo a sus 32 años, regresa el domingo a Murcia para reencontrarse con una afición que seguro que le volverá a recibir como merece. El Promitheas Patras será rival en la Champions El Promitheas Patras griego será junto al AEK Atenas rival del UCAM Murcia en el ‘top 16’ de la Champions tras eliminar ayer al Le Mans francés en dos partidos. El conjunto heleno visitará el Palacio de los Deportes en la segunda jornada, el martes 30 de enero. Solo queda ya, por tanto, conocer un equipo que se medirá a los universitarios y que será el que juegue en Murcia en la primera jornada el martes 23 de enero. El Ostende belga logró ayer empatar su serie ante el Hapoel Holón (71-61) y el martes día 16 se la jugarán en el tercer encuentro.