No pudo pasar del empate el Águilas FC ante el Betis Deportivo, a pesar de las claras ocasiones que dispuso en el primer acto. La falta de acierto y el cierre de filas de los visitantes en el segundo periodo abocó a sumar un solo puntos, cuando el objetivo eran los tres en juego. Un empate que sirve de poco ante los rivales que aprietan la clasificación en la zona alta.

En un primer acto con un fútbol muy rápido e intenso, muy atractivo para los aficionados que llenaron el centenario campo, con aproximaciones a las dos áreas, las de los visitantes sin peligro, las llegadas de los costeros fueron con mayor intención de lograr el gol, pero no acertaron en la ejecución. A los cinco minutos, Isi Ros culminó una jugada por la banda derecha, poniendo en apuros al portero Germán García. Al cuarto de hora, Aitor Pons salía al contragolpe, sirviendo a Isi Ros quien sobre la línea de la frontal regateaba a los dos centrales visitantes, para lanzar a puerta, obligando de nuevo a Germán García.

La ocasión más clara la tuvo Aitor Pons, quien en un centro de Góngora, remataba solo en el segundo poste, quien posiblemente aún esté pensando cómo no pudo entrar ese balón. El único lanzamiento que se pudo anotar a los visitantes en esta primera entrega, fue un lanzamiento del lorquino Ginés Sorroche desde la línea de medios, que salió ajustado al poste. A la media hora, un centro de Isis Ros lo remataba Francis Ferrón, algo cruzado sin encontrar portería.

Se trastocaron los planes de Sebas López, Ismael Athuman, quien acompañaba a Mario Abenza en la medular, se lesionaba, dando entrada a Sandji, y aunque el cambio apenas se notó, los visitantes no dejaron que llegaran al área de Germán García.

Tras el descanso el técnico visitante ajustó la defensa, neutralizando los ataques de los costeros. A los doce minutos un balón suelto que quedó en el área local, lo aprovechó Yassin Fekir para batir a Iván Buigues. No le dieron tiempo los costeros a celebrar el gol, en la siguiente jugada Aitor Pons remataba de cabeza a gol empatando el partido.

Un gol que levantó a la afición y espoleó a su equipo, pero no encontraron los jugadores de Sebas López la forma de volver a batir a Germán, tan solo hubieron una ocasión para cada equipo, Iván Buigues paraba el lanzamiento de Berto Rosas; y Bravo servía a Ferrón quien no llegaba por muy poco. Hasta el pitido final los costeros buscaron el gol con intensidad, pero no encontraron la forma de entrar al área visitante con claridad.