Troy Caupain es la única nota discordante de la operación refuerzos del pasado verano del UCAM Murcia CB. El base estadounidense no ha respondido a las expectativas. Después de jugar en Israel, Alemania e Italia, donde brilló con el Brescia, con el que promedió 12,7 puntos y 4,8 asistencias, le llegó la oportunidad de probarse en España con el conjunto universitario. Sus problemas en defensa han quedado en evidencia en más de una ocasión. De hecho, la primera opción de Sito Alonso para defender a bases rivales cuando él está en pista es Dylan Ennis o Howard Sant-Roos. En ataque tampoco está respondiendo. Sus 4,8 puntos, con porcentajes de 35,3% en tiros de dos y 29,2% en triples, y 1,3 asistencias en 17:17 minutos de media en pista, han provocado un runrún casi constante en la grada cuando Caupain está en acción. En Champions ha tenido más protagonismo, con una media de 11,3 puntos, aunque sin llegar a dar una asistencia por encuentro.

Ahora, con la llegada de Arturs Kurucs, se abre un nuevo escenario en la plantilla del UCAM Murcia. La incógnita es si Sito Alonso, que dispone de tres bases, otorgará un nuevo rol dentro de la plantilla a su jugador más cuestionado. Tanto el letón, un escolta reconvertido a base en los dos últimos años, como el estadounidense podrían jugar en ambas posiciones. Además, el entrenador madrileño tiene ahora más jugadores para poder subir el balón a ataque, una misión para la que ya contaba con Ludde Hakanson, Dylan Ennis y Howard Sant-Roos. Por ello, el rol de Caupain podría cambiar en busca de una nueva oportunidad para que se adapte al baloncesto ACB, mucho más físico y táctico que el que se desarrolla en las otras ligas donde ha estado el jugador de Nueva York de 28 años de edad.

La incógnita no tardará en resolverse, aunque quizás será prematuro este domingo porque Arturs Kurucs, que llegó ayer, apenas llevará tres entrenamientos con el equipo. Pero por delante tiene un calendario intenso el UCAM Murcia, puesto que tras recibir al Valencia Basket (17:00 horas), el miércoles volverá a jugar en casa, en ese caso frente al Derthona Tortona italiano, partido donde estará en juego el liderato en la Champions, y cuatro días después, el domingo 17, visitará la pista del Río Breogán. El sprint final de año continuará el 20 de diciembre a domicilio contra el Tofas Bursa, para solo dos días después, el viernes 22, jugar en casa contra el Unicaja Málaga. Serán muchos minutos a repartir en dos semana frenéticas antes de Navidad donde Sito Alonso tendrá que mostrar qué planes tiene para Caupain tras la llegada de Arturs Kurucs.

Artus Kurucs ya se encuentra en Murcia, donde jugará por primera vez en un club profesional con la misma camiseta que su hermano Rodions. Ambos habían coincido en la selección de Letonia, para hasta coincidir ahora en el UCAM, sus caminos habían estado separados.

El Valencia Basket quiere reforzarse con Kevin Pangos

La crisis de juego y resultados del Valencia Basket ha provocado que el club vuelva a abrir las puertas del mercado a la búsqueda de un base que haga fluir el juego ofensivo. A día de hoy, según informó la Cadena Ser, el principal nombre que se contempla es el de Kevin Pangos. El canadiense, posibilidad descartada en verano, vuelve a ponerse a tiro, ya que no cuenta en los planes de Ettore Messina, técnico de su actual equipo, el EA7 Milán. Pangos, canadiense con pasaporte esloveno (comunitario), no es la única opción. Los valencianos, que esta noche tienen compromiso de Euroliga ante el ASVEL antes de visitar al UCAM, están barajando la opción del escolta Kyle Guy, que no cuenta en el Panathinaikos. Sus derechos ACB pertenecen al Joventut.