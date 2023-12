Con la victoria ante el Recreativo de Huelva, el Real Murcia consiguió sumar su primer triunfo desde que Pablo Alfaro tomó las riendas del banquillo. Una victoria que desde el club grana esperan que sirva como punto de inflexión para no descolgarse del tren de cabeza del grupo II de Primera Federación. Para ello, el conjunto murcianista buscará de nuevo amarrar los tres puntos ante el Antequera este domingo en la Nueva Condomina (20.00 horas), un escenario en el que espera poder cambiar su dinámica tras un 2023 con unos números muy pobres y que le lastraron tanto en la recta final del pasado curso como en el que se está disputando.

El técnico grana tan solo contará con las bajas de los centrocampistas Isi Gómez y Arturo Molina, ambas por lesión, por lo que sí que podrá contar con los defensas José Ruiz y Víctor Rofino para un partido en el que confía que su equipo mantenga su línea ascendente tras la victoria lograda en el Nuevo Colombino. "El Antequera es un recién ascendido recién ascendido a la categoría, que no tiene ninguna presión y que lo está haciendo estupendamente bien con un alto porcentaje de futbolistas que vienen de Segunda Federación. Se han instalado en la parte alta de la tabla desde el principio, y con este tipo de equipos nosotros no podemos ni debemos confiarnos por haber ganado un partido. Aunque sea un rival que tenga menos nombre, con todos los respetos, que el Málaga o el Real Madrid Castilla, nos va a plantear muchas dificultades y eso la plantilla ya lo sabe. No nos podemos despistar, si no nos empleamos al cien por cien el Antequera nos puede dar un disgusto", ha asegurado Alfaro en su encuentro con los medios de comunicación.

Números muy pobres en casa

"Los malos resultados en casa son una realidad, y para poner soluciones a los problemas primero hay que ser conscientes de ellos. Son números muy pobres los que tenemos de local para un Real Murcia en Primera Federación. Nos tenemos que rebelar contra eso, porque lógicamente esos números no te van a llevar a ningún lado. Tenemos que cambiar la tendencia, pero en base a ser conscientes y trabajar, porque a las situaciones, tanto en el fútbol como en la vida, se les da la vuelta con esfuerzo".

Mejoría en Huelva

"Regresamos satisfechos de la victoria ante el Recreativo. Lógicamente, cuando ganas los tres puntos es porque se hacen cosas bien, pero tampoco podemos cegarnos porque hay cosas que nos las hicimos tan bien como nos gustaría. Aún así, supimos leer situaciones, tener un plan de partido de ir también a por el rival más allá de esperarlo. Nos enfrentábamos a un equipo, como en el Antequera este domingo, que se encontraba en una buena racha de resultados, por lo que en ese sentido sí que dimos un paso adelante".

Primer mes en el banquillo

"Es verdad que cuando te subes a un tren con velocidad de crucero no te da tiempo a nada, y en esto la experiencia te ayuda un poco. Todo son reuniones, vídeos, hablar con los jugadores, hablar con la gente de arriba, con el cuerpo técnico, conocer a todo el mundo y escuchar para ver cómo encajar todo y convencer de la idea que tienes en la cabeza. Nuestra gran virtud cuando tenemos poco tiempo es convencer a la gente de que somos capaces de mejorar el rendimiento, y veo a los jugadores por la labor. Quiero sacarlos de la zona de confort, porque el buen profesional, cuando se le exije, cuando disfruta entrenando y se va con una sensación de cansancio sana, lo valora porque después se traslada a los partidos. Nosotros queremos ser un equipo que transmita, que tenga alma, energía. Tenemos que tener vigor y fútbol, porque la categoría ya te lo exige. Si no lo tienes vas deambulando, y no queremos eso".