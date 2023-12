De ser uno de los animadores de la actualidad del Real Murcia desde 2018, Mauricio García de la Vega lleva más de un año alejado completamente de los focos. Desde que en verano de 2022 llegara a un acuerdo para vender sus acciones a Felipe Moreno, el mexicano dio un paso atrás, desapareciendo completamente del día a día del Real Murcia. Tanto, que ni se ha dejado ver en las últimas Juntas de Accionistas del club grana. Pero, unas horas después de que La Opinión publicase que Felipe Moreno solo ha ejecutado una parte del contrato firmado con Iconos Nacionales, eludiendo pagar los dos millones de euros firmados, De la Vega ha decidido volver a hablar para aclarar que con esta decisión el actual máximo mandatario del Real Murcia no busca ahorrarse dinero, dando por hecho que «Felipe quiere que yo siga en la vida del Real Murcia».

Cuando empezábamos a olvidarnos de usted, vuelve a los titulares. Confírmeme si Felipe Moreno solo le ha comprado el 66% de sus acciones y explíqueme cómo queda todo tras esa decisión.

Hace unos días recibí una notificación notarial en la que se me informaba que Felipe Moreno había depositado la cantidad correspondiente a la primera opción que había en el contrato que firmamos en verano de 2022. En esa opción él se queda con el 66% de los títulos de Iconos Nacionales, por lo que yo sigo con el 33% de las acciones que tenía antes de la impugnación de la Junta de septiembre de 2018. Lo que significa que si el Supremo confirma la anulación de la ampliación de aquel año, las siguientes también irán siendo anuladas, por lo que yo tendría un 33% del 84% del Real Murcia.

Es decir, que pese a que Felipe Moreno había asegurado en varias ocasiones que acabaría con el proceso judicial, la batalla en los tribunales va a seguir adelante.

Sí. Al no ejecutarse la opción de compra por el 100% de las acciones, nosotros seguimos con todo el proceso judicial.

¿La decisión de Felipe Moreno de no pagarle los dos millones de euros firmados para hacerse con el control del 100% de sus acciones ha sido un contratiempo para usted?

No. Porque Felipe no me ha incumplido nada. Él y yo somos amigos. De hecho, desde el principio me manifestó su interés por ir juntos en este viaje. Ahora ha decidido que participe en el 33% de la sociedad. Y eso me deja tranquilo. Felipe y yo compartimos algunas de las soluciones que se han puesto sobre la mesa, otras no. Él siempre me ha cumplido su palabra y yo confío mucho en su palabra.

Entonces usted no piensa que ese movimiento de Felipe Moreno sea solo una estrategia para dejarle fuera de juego cuando, con el Plan de Reestructuración, se diluya todo el capital social y usted, como los demás accionistas, queden a cero.

De ninguna manera. Me da pena por el resto de accionistas, que van a quedar anulados cuando se haga la operación acordeón, pero mi caso es muy distinto. Yo tengo firmado un contrato con Felipe Moreno y en ese contrato hay una cláusula que indica que no me puede diluir. Por eso a mí no me afecta el Plan de Reestructuración. Cuando este se haga, yo seguiré participando en la vida del club con un 33% de las acciones.

¿Y cómo va a hacer Felipe Moreno para no diluir sus acciones? ¿Acaso una vez acabada la próxima ampliación, Felipe le daría del capital que él reúna el 33% que usted tiene por contrato?

No sé cómo lo hará. Imagino que ante esta situación y sabiendo lo que había firmado ya habrá tomado las decisiones necesarias para que yo no pierda mi participación. Lo único que tengo claro es que por obligación, porque está en el contrato, no puede mermar de ninguna manera mi participación accionarial.

Para que quede claro, entonces, ahora mismo sigue la buena sintonía entre Felipe y usted.

Ya le he dicho que a mí Felipe hasta el momento no me ha incumplido nada de lo firmado. Los dos siempre hemos ido de frente y no tengo ninguna situación con Felipe. Él siempre cumple sus promesas y sé que en este caso también va a ser así, porque además, lo que le estoy diciendo está firmado ante un notario y lo cumplirá.

Y si yo le digo que, una vez se ha visto gobernando el Real Murcia, no le ha pagado los dos millones para ahorrarse el dinero, ¿usted qué me diría?

Le diría que Felipe Moreno tiene suficiente dinero. Y esta decisión no es un tema de dinero. Es un tema de que Felipe quiere que yo siga participando en la vida del Real Murcia.

Dado que de momento se ha quedado sin ese segundo pago de dos millones de euros, le iba a preguntar si se arrepentía de haber vendido su parte a Felipe Moreno, pero escuchándole, ya veo que no...

Yo decidí que Felipe Moreno llegara al Real Murcia. Fue mi decisión y le convencí para que comprara el club. En ese momento tenía una oferta de Alfonso García y otra de Felipe Moreno, y lo que hizo que me decidiera por este último fue la amistad que teníamos. Hice lo correcto, porque ahora mismo el Real Murcia tiene más posibilidad de una viabilidad económica.

¿Y una vez que se lleve a cabo la ampliación y se concrete el nuevo capital, apareciendo usted con el 33%, le pedirá algún cargo a Felipe Moreno?

No. Yo solo estaré a su orden para lo que él requiera. Hasta el momento no me ha pedido que participe en el club, pero si me lo pidiera, lo haría con mucho gusto.

El 12 de diciembre habrá una nueva Junta de Accionistas, Junta en la que se votará el Plan de Reestructuración, ¿la impugnará como ha hecho con todas las anteriores?

Sí. Yo tengo que seguir con mi estrategia. Todas las Junta deben ser impugnadas porque en ninguna de ellas se reconoce a Iconos Nacionales como el dueño del 84% del Real Murcia.

¿Qué opina del Plan de Reestructuración?

No tengo opinión al respecto. Sé que es Higinio Pérez el que está asesorando a Felipe en todo este tema. Yo hubiera elegido otra solución, pero sé respetar las decisiones que toma cada uno.

Ya por último, ¿por qué, después de un año y medio desaparecido de la escena pública y sin hacer declaraciones, se decide a hablar ahora?

Yo me comprometí con Felipe a estar fuera de la escena mediática, pero a raíz del artículo que publicó La Opinión ayer me pareció necesario aclarar algunos puntos.