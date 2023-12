El primer título de la temporada cayó para el lado cartaganero, al imponerse de nuevo el Jimbee Cartagena la Copa Presidente, por tercer año consecutivo, venciendo a ElPozo Murcia (2-3) en Alhama ante unas 500 personas. Los combinados más laureados de la Región se daban cita en el pabellón Adolfo Suárez para ponerse a prueba por segunda vez esta temporada, en esta ocasión con un título regional en juego y con la necesidad de ir cogiéndose el truco, pues se verán las caras en octavos de Copa del Rey el próximo mes de enero.

Pese a las bajas en ambos equipos y los cruciales duelos del fin de semana, ninguno quería guardarse nada en busca de llevarse el trofeo, saliendo a pista y desde el inicio jugadores como Edu Sousa, Lucao o Niyazov.

Durante los primeros compases, los murcianos apretaban arriba tratando de no dejar salir a los de Duda, que tenían sus oportunidades buscando el segundo palo y sorprendiendo con recuperaciones rápidas al contragolpe. Aprovechando la ocasión y el partido intersemanal, los cartageneros darían oportunidades sobre pista a varios canteranos como Murillo o Fali, que salieron con muchas ganas de demostrar al tapete alhameño. La primera diferencia, la marcaría uno de los más técnicos, Lucao, que lograría recuperar en campo rival, encarar al guardameta portugués y batirle por bajo para adelantar a Jimbee. El tanto daría alas a los de Cartagena, que únicamente cuatro minutos después verían como en botas del máximo goleador de su filial, Ricardo, la ventaja se doblaría definiendo a la perfección sin casi ángulo el pívot.

ElPozo se veía obligado a subir una marcha más, forzando que Waltinho en dos acciones rápidas fuese expulsado por doble amarilla dejando una oportunidad clara con la superioridad a falta de siete minutos para el descanso. Tras tener varias ocasiones claras para recortar distancia, el tanto llegaría a través de uno de los mejores golpeos del mundo, el de Gadeia, que la pondría pegada al poste para hacer el 1-2. Otro que está en un momento de dulce, sería el que pondría el empate con el que se llegaría al descanso, un Rafa Santos que anotaría su décimo tanto del curso con su acción marca de la casa, girándose con una pierna y definiendo con la otra.

Tras el descanso, el ritmo del partido aumentaría considerablemente por parte de ambos combinados, que se echarían con todo arriba en busca de llevarse el título teniendo claros remates para romper la balanza tanto Rafa Santos por parte de los murcianos como Lucao en los cartageneros. Con el paso de los minutos, el disparo lejano comenzaba a ser la mejor opción para ElPozo, que veía como un acertado Chispi le estaba amargando la tarde a los francotiradores del combinado de Javi Rodríguez que pese a no cesar de intentarlo, veían como la resistencia de Jimbee se acentuaba a la casi media hora de choque.

El final del partido y la prórroga ya aparecían en el horizonte, pero Mellado tenía guardado aún un truco bajo la manga para decantar la balanza a falta de cinco minutos. El de Blanca, internacional con la selección española, recibiría en la esquina para levantar la cabeza, definir por debajo de las piernas del arquero y hacer el 2-3. Javi Rodríguez no estaba dispuesto a dejar que se le escapase el partido sin dar guerra, y con el portero jugador pondría en muchos apuros a Chispi teniendo varias oportunidades para devolver las tablas al luminoso, sobre todo con varios segundos palos. Al contragolpe, Darío tendría dos remates francos para hacer válida la ley del ex pero se encontraría con el larguero, que le negaría el tanto. Tras un minuto final de infarto, Niyazov no lograría en la más clara hacer el empate y la victoria se la llevaría el combinado cartagenero en un duelo de idas y venidas que se saldó con un 2-3 favorable a Jimbee y un nuevo título para las vitrinas de los de Duda, que suman con esta su tercera Copa Presidente consecutiva.