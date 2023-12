La quita del 95% a la que someterá el Real Murcia a sus acreedores permitirá a la entidad dejar prácticamente a cero su deuda privada. Pero el Plan de Reestructuración elaborado por los granas, que supondrá la entrada en un segundo concurso, condenará a no cobrar a múltiples empresas murcianas después de muchos años de impagos. Entre los acreedores afectados hay futbolistas como Kabous, que han embargado en varias ocasiones a la entidad, también agencias de representación, pero sobre todo aparecen pequeñas y medianas empresas de la Región que serán castigadas duramente por el mencionado plan.

Un Plan de Reestructuración elaborado por el abogado Higinio Pérez, mano derecha de Felipe Moreno. Sin embargo, el que fuera consejero del Real Murcia no se solidarizará con los afectados y a las primeras de cambio ha escapado de las quitas. Y es que ya ha cobrado los primeros 24.200 euros que ha facturado al club por sus servicios. Lo ha hecho a través de su empresa Instituto de Protección de la Economía Social, la misma que firma los informes del nuevo proceso concursal.

Antes de que Felipe Moreno llegara al Real Murcia y abriera la puerta del club a Andrés López e Higinio Pérez, los dos abogados que ahora trabajan en el club grana, el responsable de esa área era Antonio Rubio, aunque el también secretario del consejo nunca facturó por sus servicios a la entidad. Algo que tampoco se hizo en 2019 y 2020, cuando se consiguió llegar acuerdos privados con los acreedores para que aceptaran quitas que ya redujeron de forma importante la deuda, acuerdos que hace unos meses permitieron al Real Murcia salir del concurso de acreedores iniciado en 2010.

No ha tenido Antonio Rubio la misma suerte que Higinio Pérez. Y tampoco tendrán esa fortuna las empresas de autobuses que han trabajado en los últimos años para el Real Murcia, o las que se han encargado de la seguridad, o los restaurantes a los que van a comer el presidente y sus consejeros, o las agencias que se encarga de enviar las azafatas que trabajan en el palco durante cada partido.

Es tan larga la lista de sociedades que se verán afectadas por la quita que incluso aparecen algunas de lo más llamativo, como es el caso de Tuttete, empresa murciana famosa por vender sus chupetes personalizados y a la que se le adeudan casi 500 euros, una cantidad que se verá reducida a prácticamente a cero gracias al nuevo concurso. Más castigadas serán otras empresas murcianas, como por ejemplo dos que han prestado sus servicios de seguridad al club. Por un lado, Dassegur, a la que se le adeudan 160.000 euros, y por otro está Magar Sección, que tiene pendientes de pago 106.000 euros.

No ha tenido más suerte Cespia, encargada en años anteriores del césped, que apenas cobrará un 5% de los 90.000 euros que le debe el Real Murcia. Tampoco han cobrado parte de sus servicios Latbus (16.000 euros) y Autocares Mellizo (46.000 euros), dos empresas de transportes; así como el Grupo Floridablanca (34.000 euros), del exconsejero Miguel Martínez y que se hace cargo de la limpieza del estadio. Fibranet, sociedad de Agustín Ramos, ex presidente del club, tiene ‘pillados’ 28.000 euros, mismo dinero que se adeuda a Mefesa. Incluso la Federación Murciana caerá en el nuevo concurso al adeudarle 42.500 euros.

Otras pequeñas empresas murcianas que no escapan de esta lista son Climaticación Guadalupe (10.000 euros), Evento Azafatas y Congresos (26.000), Servicio de Ambulancias (10.365), Hijos de Jorge López (6.134), Boquemur (15.000), entre otros. Por no pagar, no pagará Felipe Moreno ni deudas inferiores a 100 euros, como los 97,51 que debe a Combustibles La Hita, los 77 de CableEuropa, los 23 de Vimas Soprt o los 22 de Hoteles Bellavista, por poner algunos ejemplos.

‘Simpas’ en restaurantes

Llama también la atención que en la lista del Plan de Reestructuración aparecen varias empresas de hostelería y alimentación. Han pasado facturas de comidas en Almamater por valor de 5.775 euros y que al no ser abonadas por el club, se verán afectadas por la quita. La deuda con Dulce Milenio asciende a 6.202. Más suerte ha tenido el restaurante Salzillo, que sí ha cobrado 3.031 euros del club.

Y en esa lista de los que han escapado de la quita al percibir antes su dinero también aparece Aidas Publicidad, empresa que hace unas semanas ponía su logo en el pecho de la camiseta del Real Murcia y que curiosamente tiene una estrecha relación con el propio Higinio.

Los de siempre

Viene arrastrando deudas el Real Murcia desde hace muchísimos años, de ahí, que en la lista del Plan de Reestructuración sigan apareciendo futbolistas, entrenadores y directores deportivos que después de tantas temporadas esperando su dinero, apenas percibirán un 5%. Kabous, uno de los que ha embargado en varias ocasiones, sigue pendiente de 62.333 euros; a Carini se le adeudan 65.812, a Antonio Núñez, 51.500; a Óscar Sánchez, 42.100; a Sergio Fernández, 23.800; a Lucas Alcaraz, 18.200; a Notario, 6.800; y a Mejía, 9.450, por nombrar algunos casos.

Hummel, Umbro, Adidas...

Proveer de ropa deportiva al Real Murcia no suele ser un buen negocio. Que se lo digan a las tres últimas marcas que han vestido a los granas. Casi 50.000 euros le deben los murcianistas a Hummel y hasta 73.000 asciende la deuda con Umbro, empresa con la que Gálvez rescindió unilateralmente el contrato firmado en la etapa de Raúl Moro, siendo el Real Murcia condenado en los tribunales. Adidas, tampoco se salva. La proveedora de la firma alemana ya cortó el grifo a los de Nueva Condomina el pasado verano, retrasándose la llegada de las equipaciones. Sin embargo, ni así han logrado que Felipe Moreno cumpla con los pagos firmados. Tienen pendientes casi 98.000 euros, cifra que ahora será reducida en un 95%.

Las ‘rebajas’ también llegan a la Liga de Tebas

Javier Tebas, presidente LaLiga y ejecutor del último descenso administrativo del Real Murcia, aprovechaba su última visita a la Región para felicitar a Felipe Moreno por la salida del club grana del concurso de acreedores.

Unos meses después, LaLiga de Tebas ha recibido un estacazo del Real Murcia, y es que la LFP también ha entrado en la quita del Plan de Reestructuración, y en este caso, el desahogo sí que será más que importante para la entidad grana. Hasta 2,4 millones de euros debían los granas a LaLiga. Pese a que se había intentado en varias ocasiones, el organismo presidido por Tebas nunca había aceptado hacer una quita. Ahora, con el Plan de Reestructuración, no habrá vuelta de hoja. La deuda con LaLiga quedará reducida en un 95%, bajando hasta los 120.000 euros.

Será la mejor noticia del mencionado Plan, que también incluye a todos los equipos del G30 a los que el Real Murcia debía dinero. Aunque en este caso, la mayoría de los clubes ya habían dado un respiro a los granas aceptando las quitas propuestas en la etapa del KBussines en Nueva Condomina. Ahora, que con Felipe Moreno se ha decidido dejar sin validez todos esos contratos privados e iniciar un nuevo proceso concursal, los clubes del G30 a los que se les debe dinero también entrarán en la quita del 95%. Al que más se le debe es al Málaga, que tiene pendientes 78.000 euros.