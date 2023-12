La siempre existente rivalidad entre Murcia y Cartagena sumará un nuevo capítulo esta tarde en el pabellón Adolfo Suárez de Alhama de Murcia (19.30 horas y transmitido a través del canal de Youtube de la FFRM). ElPozo Murcia Costa Cálida y el Jimbee Cartagena lucharán por hacerse con la Copa Presidente en un choque con entradas a cinco euros. Murcianos y cartageneros, que ya se vieron las caras en liga (1-2 ganó ElPozo) y que también se enfrentarán en Copa del Rey, buscarán sumar este título a sus vitrinas. La competición regional ha contado con la participación de todos los clubes murcianos de fútbol sala de Primera, Segunda y Segunda B, además de los mejores equipos clasificados de la Tercera División.

ElPozo Murcia, que actuará como local, llega en una dinámica un tanto negativa. Los de Javi Rodríguez vienen de perder en liga (3-2) ante el Industrias. Los murcianos, a pesar de ir por delante en el marcador en dos ocasiones, no consiguieron aguantar el resultado e hicieron estéril el doblete de Rafa Santos. Precisamente el pívot brasileño en la previa de la final, habló de lo sucedido en liga: «Estamos un poco tristes porque no pudimos ni siquiera sacar un punto de Santa Coloma en un partido duro», dijo. Los murcianos, que iniciaron la liga muy bien, han visto como se han ido debilitando con el paso de las jornadas y como la falta de acierto empieza a pasar factura: «Siempre tenemos muchas oportunidades y no metemos gol y luego, al final del partido, nos cuesta», indicaba Rafa Santos. Otro de los síntomas preocupantes de los de Javi Rodríguez son las malas segundas partes, que también achaca el pívot a la falta de acierto: «Realmente no sé qué ocurre en las segundas partes, creo que es lo mismo, defendemos mal y desaprovechamos las oportunidades que tenemos para marcar».

Por su parte, el Jimbee Cartagena llegará más descansado a la final tras no jugar el pasado fin de semana por adelantarse su partido frente al Barça. Los de Duda aventajan a ElPozo en un punto en la clasificación general de la liga, que este fin de semana llega a la conclusión de la primera vuelta.

El técnico brasileño, a pesar de ser una competición menos prestigiosa que otras, no quiso restar ayer importancia a la Copa Presidente: «Nosotros nos debemos a nuestra afición y sabemos que para ellos y nuestro entorno es importante ganar un partido contra ElPozo», afirmaba el entrenador hispanobrasileño.

Ante el descanso del que han gozado esta jornada y como ha sentado al equipo, Duda afirmaba que ha sido positivo: «Nos vino muy bien de cara a poder intentar recuperar gente». El Jimbee, en cualquier caso, tiene tres bajas importantes para el partido de esta tarde, que son Javi Mínguez, Juanan y Pablo Ramírez, ante lo que su entrenador se muestra optimista para que lleguen al próximo compromiso liguero, el sábado (18.00 horas) en la pista del Valdepeñas: «Esperamos recuperarlos para este fin de semana».

Se trata de la tercera final consecutiva de esta Copa Presidente entre ElPozo Murcia Costa Cálida y el Jimbee Cartagena, cuya resultado fue a favor de los de la ciudad portuaria en ambas ocasiones. Se busca rey de la Región.