Dieciocho jugadores formarán parte de la selección murciana para la Copa Regiones UEFA que disputará este fin de semana en Asturias la primera fase del torneo. Por tal motivo, la competición tanto en Tercera RFEF como en Preferente Autonómica se paraliza por el torneo donde Murcia se enfrentará a Principados de Asturias y País Vasco. La campeona del grupo B accederá directamente a la fase intermedia, mietnras que los dos mejores segundos también estarán en la misma.

El seleccionador, Mario Martínez Galindo, ha convocado a Aboubacar Cámara (Plus Ultra), Francisco Javier Campos (Muleño), Francisco Garnés (CD Cieza), Sergio Sánchez (Muleño), Ángel Andúgar (Molinense), Hamza (Lorca Deportiva), Marcos Díaz Palao (CAP Ciudad de Murcia), Pedro Jesús Martínez (Molinense), Nicolás Carrasco (Plus Ultra), Dani Bermejo (Lorca Deportiva), Gabriel Cánovas (Churra), Francisco López Abril (Caravaca), Juan Eduardo Martínez (Balsicas), Carlos Casanovas (Plus Ultra), David Jiménez (El Palmar), Antonio Santiago (Bullense), Pedro Sánchez (Alcantarilla) y Cristóbal Navarro (Muleño).

Murcia debutará el viernes 8 contra Asturias y el domingo 10 se medirá a País Vasco. Pueden participar en esta competición jugadores que no hayan militado en Primera, Segunda ni Primera Federación. Sí se permitirá a aquellos que aun jugando en temporadas anteriores en Primera o Segunda Federación, lo hayan hecho con licencia no profesional.