El Torneo Internacional Masters de MAxiBasket, también conocido como MAMBA Basket murciano, cerró ayer en Murcia una edición muy internacional, ya que los triunfos fueron para equipos llegados desde Gran Bretaña, Irlanda, Lituania e Italia.

La única categoría donde se registró un triunfo de un conjunto español fue en Master 60 masculino, donde el Unicaja Málaga se hizo con la victoria.

En M55 masculino, el GB Select UK, y en femenino el Glasnevin Ireland; el KSK Kaunas masculino y el Masxibasket Donne Milano femenino en M50; el Veciobasket Venezia en M45 masculino; el Brothers Near and Far Ireland en M40 masculino y el Mustangs Ireland femenino, fueron los otros ganadores de un campeona que reunió a más de 900 jugadores con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años de once países repartidos en cerca de 60 equipos. El MAMBA murciano se ha consolidado como uno de los torneos para veteranos más importantes del mundo.