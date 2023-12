El UCAM Murcia vence al Mar Menor en casa (2-1). El conjunto universitario arrancó el partido tranquilo, sin arriesgar demasiado y poco a poco fue cogiendo ritmo. Abrieron primero el marcador con un gol de Josema para minutos después aumentarlo con un tanto de Arturo. En el segundo tiempo bajaron el ritmo y el rival lo aprovechó volcándose en el ataque, logrando el 2-1 en el minuto 88 sin margen para poder lograr la remontada.

Cuando las agujas del reloj marcaron las 12:00 horas, el colegiado Javier Villaescusa hizo sonar su silbato, dando comienzo a un nuevo derbi regional. El Mar Menor que venía con ganas de llevarse el triunfo, fue el encargado de poner el balón en movimiento desde el punto central. Los universitarios llegaban con la motivación de haber cosechado su primera victoria fuera de casa la jornada anterior y de querer sumar su tercera victoria consecutiva.

El transcurso de los compases iniciales del partido fue bastante tranquilo por parte de ambos equipos. Cierto es que el Mar Menor estuvo insistiendo más en el área universitaria, gozando de dos saques de esquina seguidos y después de una falta peligrosa desde casi la frontal del área.

El conjunto de la Universidad Católica empezó a encontrar huecos y a conectar mejor con sus futbolistas de arriba. Tuvieron una acción que podría haber acabado en algo más, pero el centro de Arturo acabó en las manos del meta, después de haber recibido un pase filtrado entre líneas por parte de Josema. Este último fue el autor del primer tanto del UCAM Murcia, el extremo universitario se pegó una buena cabalgada que se internó dentro del área, y con mucha calma, mandó el balón al fondo de las mallas.

Después del primer gol, UCAM Murcia no paró y siguió yendo a atacar buscando el segundo tanto. Arturo tuvo en sus botas el 2-0, después de una carrera casi desde su campo, que se plantó frente al meta rival, lo engañó disparando al primer palo, pero la madera repelió el lanzamiento. Pero justo después de esa acción imperdonable, se redimió y consiguió dejar su firma, con un gol, Arturo recibió el balón dentro del área y no falló, no tuvo piedad y mandó el cuero al fondo de las mallas.

El segundo tiempo arrancó con un Mar Menor presionando fuerte, buscando un gol rápido y haciendo que el UCAM Murcia se encerrase atrás. En los primeros minutos del segundo tiempo los visitantes no pararon de atacar la portería defendida por Serna, haciendo imposible la salida controlada de balón de los universitarios.

Con el paso de los minutos, el UCAM Murcia volvió a encontrar espacios pese a que los rivales seguían en sus trece buscando jugadas de ataque con la intención de batir la portería defendida por Miguel Serna, quien estuvo muy seguro bajo palos atrapando cualquier remate de los futbolistas del Mar Menor.

El Mar Menor quien estuvo muy atacante en el segundo tiempo, tuvo la oportunidad de recortar distancias en el 62. La defensa universitaria quiso despejar el balón para disipar el peligro, pero le salió mal y acabaron regalando el esférico a Carrillo, quien se quedó solo frente a Serna, que atajó el disparo del jugador visitante.

En el minuto 88 llegó el ansiado gol del Mar Menor, un centro desde la banda que acaba rematando el recién ingresado a campo, Bianco al segundo palo, con un remate abajo de cabeza, siendo imposible para Serna, atajar ese balón, que solo pudo recogerlo del fondo de la red.

Los universitarios lograron llevarse el encuentro y suman su tercera victoria seguida.