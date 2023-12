El ‘KitKat’ que la afición grana dio al Real Murcia tras la destitución de Gustavo Munúa está llegando a su fin. Ya hace una semana, tras el doloroso 1-4 encajado ante el Málaga en Nueva Condomina, los pitos volvieron a la grada. Que Pablo Alfaro, sustituto del uruguayo, no haya logrado después de tres partidos que lleguen las victorias tampoco ayuda. Los aficionados murcianistas van aumentando su decepción cada jornada que pasa y no parece que el equipo esté muy dispuesto a darles muchas alegrías. De ahí, que el Real Murcia se juegue hoy en el Nuevo Colombino más de tres puntos, porque todo lo que no sea ganar, aumentara el ruido de un murcianismo cansado, decepcionado e incluso herido en su orgullo.

Prometía este viernes Alfaro, que era el momento de ver un mejor Real Murcia, habrá que esperar al domingo por la noche, cuando ya se sepa el resultado del Nuevo Colombino, para ver si en esta ocasión el maño estaba en lo cierto o si el viento se lleva de nuevo sus palabras, y es que nada de lo que va diciendo el técnico murcianista en sus intervenciones acaba cumpliéndose. Llega el Real Murcia al enfrentamiento ante el Recreativo después de encadenar cuatro jornadas sin ganar -dos derrotas y dos empates- y con solo un gol a favor en esos partidos, el tanto de penalti logrado por Guarrotxena ante el Málaga y que no sirvió de nada. No genera ni fútbol ni ocasiones el conjunto murciano y esa losa, que tanto se le criticó a Munúa, sigue estando en la pesada mochila de los granas con Pablo Alfaro. Para este encuentro, el técnico murcianista tiene dos bajas seguras. Por un lado, Isi Gómez, que se había convertido en un jugador imprescindible en el centro del campo, estará ausente hasta después del parón navideño al tener que pasar por el quirófano después de hacerse una fractura en el brazo en el partido del pasado domingo. Por otro lado, tampoco estará José Ángel Carrillo, quien se autoexpulsó frente al Málaga, aunque esta ausencia no es que trastoque demasiado, dado el poco protagonismo que está teniendo el murciano en el campo. En la convocatoria aparece Marc Baró, después de cumplir un partido de sanción, y también entran el central Rofino, el lateral José Ruiz y el extremo Sergio Navarro. Todos ellos ya han superado sus molestias físicas, aunque habrá que ver si se encuentran en condiciones de disputar algún minuto. Los que entran en la enfermería son Arturo, Sergio Santos y Montoro. Con Manu García confirmado en la portería, habrá que ver si Alfaro mantiene a Marcos Mauro en defensa o si se decanta por el canterano Andrés López. La otra duda en la zaga está en la banda derecha. Con Sergio Santos fuera de la convocatoria por lesión, tiene que volver José Ruiz, aunque el valenciano acaba de salir de la enfermería, por lo que no se sabe si estará al 100%. Lo que parece seguro es que Zalaya estará en la izquierda. La otra duda estará en el centro del campo. Alfaro deberá encontrar un sustituto a Isi Gómez, y no parece tener demasiadas alternativas en la plantilla. Tampoco llamó el técnico a nadie del filial. La opción más probable es ver a Tomás Pina e Imanol, aunque, con Larrea ya entrenando varias semanas con el grupo, sería el momento perfecto para que el madrileño debutara como titular para saber si es una pieza válida o si sigue acumulando papeletas para salir en enero. Pedro León podría regresar a la titularidad al estar ya recuperado totalmente de sus problemas físicos, mientras que por la otra banda aparecería Dani Vega. Ya arriba, con Rodri Ríos como hombre más adelantado, Guarrotxena, fijo para Alfaro, haría de segundo punta. El Real Murcia se medirá a un Recreativo de Huelva que vive un momento dulce. Los de Abel Gómez, que afrontarán su tercer partido en siete días, suman cinco jornadas sin perder -cuatro victorias y un empate-, y no caen en casa desde el 23 de septiembre, cuando fueron goleados por el Castellón.