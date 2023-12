Fermín Aldeguer está de vuelta en casa. El joven piloto murciano, tercer clasificado en el Mundial de Moto 2, se encuentra ya en Murcia para descansar y asimilar todo lo conseguido este año. Si el jueves era recibido por el alcalde de la ciudad, José Ballesta, en el día de ayer aprovechó para visitar las oficinas de Gesa, uno de sus principales patrocinadores.

El de La Ñora estuvo alrededor de 15 minutos charlando con los medios, repasando lo que ha sido este año, en el que ha conseguido hasta ganar en cinco grandes premios. Tailandia, Malasia, Gran Bretaña, Catar y Valencia han sido testigos de ver a Aldeguer quedar primero, lo que le ha llevado a conseguir el bronce en la clasificación general del Mundial de Moto 2, detrás del mazarronero Pedro Acosta y del italiano Tony Arbolino.

Un Fermín Aldeguer sonriente y cercano reconocía lo intenso que ha sido este último mes: «Estoy muy contento de cómo he acabado la temporada, es cierto que al final se ha hecho un poco largo porque la temporada ha acabado muy tarde. Han sido muchas carreras fuera de casa, pero la verdad que con los buenos resultados era más llevadero, como digo muy contento con el final y ahora toca descansar».

Tras la subida del campeón mundial Pedro Acosta a MotoGP, Fermin Aldeguer pasa a ser el máximo favorito a llevarse el próximo Mundial de Moto 2. Ante la presión que esto supone, el joven piloto de 18 años afirma que tiene un lado positivo y otro negativo: «Tiene su parte buena y su parte mala, la buena es que tienes motivación para seguir entrenando, afrontar la temporada con ganas de poder luchar por un campeonato, pero claro, la presión sube y al final tienes que demostrar, pero no vamos a ir pensando en eso, vamos a ir carrera a carrera, disfrutando de cada entreno, de cada carrera y a ver cómo va».

Repasando un poco más la temporada que acaba de finalizar, Aldeguer recalca la progresión desde el inicio hasta el final: «Es cierto que en el inicio de temporada pensaba que ganar cinco carreras se podía hacer porque el potencial estaba, pero no creía que finalmente lo iba a hacer todo de golpe en el último momento, pensaba que sí se podían ganar carreras pero desde principio del año, pero bueno al final lo hemos hecho al final, siendo superiores al resto, así que no hay que pensar en lo que pasó al principio, sino quedarnos con lo positivo de esas carreras».

Cambio de chip en Silverstone

Aldeguer considera clave de esa progresión la autoconfianza que fue ganando con el paso de las carreras en sí mismo: «Una vez gané en Silverstone me lo empecé a creer un poco más, vi que podía hacerlo, también cambié la presión del neumático de atrás y eso ayudó, pero sobre todo creo que fue tema de motivación, de disciplina, de trabajo y de constancia».

Una constancia que consiguió dar sus frutos en el último tramo de competición, y que quizás si esos resultados hubiesen aparecido antes, podría haber luchado por el título de campeón mundial, algo que el de La Ñora se lamenta: «Da rabia, cuando estaba que ya había ganado todo y me veía tan fuerte, pensé ¡joder!, porque esto no lo he hecho antes, o después de Silverstone, esas carreras que hubo un poco de bajón, quedando entre las cinco primeras posiciones hubiera sido determinante, pero no solo dependía de mí. Tuve problemas con la moto, un problema físico, entonces me hubiese gustado que empezase esto antes, porque a lo mejor no sé si hubiésemos podido luchar por el Mundial, pero bueno el ser subcampeón hubiera sido lógicamente mejor»..

Sea como fuera eso es pasado y ahora toca descansar y preparar la siguiente temporada, en la que Fermín Aldeguer se ve a sí mismo como su principal rival: «Mi principal oponente soy yo mismo, tengo que seguir con esta línea de continuar aprendiendo y ponerlo en práctica, pero está claro que Moto 2 te puede sorprender, puede ganar cualquiera. También habrá duros rivales que suban desde Moto 3».

Una categoría de Moto 2 en la que continuará Aldeguer, a pesar de que se especuló y mucho con que diera el salto a Moto GP, el piloto murciano reconoce que le hubiese gustado: «Al tenerlo en la mano, rozándolo, me hubiese gustado, pero bueno no hay que pensar en eso, hay que pensar en el próximo año, en seguir evolucionando y cuando llegué el momento dar el salto lo mejor preparado posible».

Un salto que quiere dar siendo campeón del mundo de Moto 2: «Quiero ir a Moto GP, siendo campeón. Había ganado una o dos carreras y no me había consolidado en la categoría, es momento de quedarse y de seguir aprendiendo, pero claro cuando al final empiezas a conseguir estos buenos últimos resultados, te consolidas a un nivel tan alto y te ves preparado, siempre te entran ganas de subir. Ahora vamos a intentar luchar por el mundial y si subimos siendo campeón será mejor», afirmaba Fermín Aldeguer en su comparecencia en Murcia.

Un Fermín Aldeguer que reconocía que tras el subidón, ha estado unos días malo y con algo de bajón físico: «Eso se soluciona en dos días», explica en el de La Ñora, que tiene muchas ganas de volver a entrenar y ponerse a punto para la siguiente temporada, en la que espera seguir siendo como dijo el alcalde José Ballesta, ‘el orgullo de Murcia’.