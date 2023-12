ElPozo Murcia dominó por fases un partido que se le terminó escapando en los compases finales, cayendo en Santa Coloma por 3-2 dejando escapar una nueva oportunidad de subir posiciones y provocando que dependan del resultado de Manzanares para optar a ser cabezas de serie en la Copa de España.

El combinado murciano visitaba la antigua casa de su técnico, Javi Rodríguez, con el objetivo de dar un paso de gigante para ser cabeza de serie en el cuadro de la Copa de España asaltando el segundo puesto, ante un cuadro catalán que agotaba sus balas para poder clasificarse a dicho torneo.

Tras el empate del otro día ante unrival de menor entidad, los de la Región saldrían esta vez desde el principio a no dejar dudas apretando arriba y generando peligro, dominando el duelo durante gran parte del mismo. A diferencia de partidos pasados, esta vez la lata no tardaría en abrirse, con una acción marca de la casa de Rafa Santos para el que parece no haber existido tiempo de lesión.

Con Marcel ya sobre pista, la conexión brasileña entraría en escena para meter un balón filtrado, recibiendo el nueve de espaldas a portería que se giraría con la derecha y con la zurda pondría el balón en la escuadra para poner el 0-1 a los dos minutos de partido.

El gol no trastocaría el plan a los visitantes, que seguirían controlando la posesión y presionando en campo rival, tratando de alargar la distancia para no sufrir, algo que como se pudo comprobar, no conseguírian, llegando además la acción polémica del primer tiempo en una caída dentro del área de Niyazov que el colegiado no consideraría penalti ante las protestas de ElPozo.

Las tendría en los siguientes compases de todos los colores el combinado murciano, con una gran combinación que terminaría mandando por encima del larguero Eric Pérez, un remate al palo de Taffy después de una acción individual de mucha calidad o un mano a mano de Marcel que detendría Borja, pero la ventaja no se ampliaría.

Cerca del descanso, reclamaría un penalti Industrias, la tendría Gadeia para el 0-2 pero aun así el marcador no se volvería a mover durante el primer tiempo, llegando el final de los primeros veinte minutos con una ventaja mínima en el marcador.

Tras el entretiempo, Santa Coloma estaba obligado a apretar si quería tener opciones de llegar a la última jornada de la primera vuelta con opciones de entrar al torneo copero, teniendo que intervenir con mucho mérito Edu Sousa en varias ocasiones para mantener la ventaja.

La insistencia catalana hacia la meta del guardameta portugués terminaría siendo efectiva cuando Povill, aprovechando un balón suelto dentro del área tras un rechace, empataría el duelo a falta de trece minutos con todo abierto y por decidir sobre la pista del Pavelló Nou.

Pese a que el gol despertaría al feudo local, la alegraría no duraría ni treinta segundos, pues un error calamitoso en la salida de balón del guardameta dejaría a Rafa Santos a puerta vacía para definir, devolver la ventaja a ElPozo y hacer que todo siguiese como antes.

La defensa de los de Javi Rodríguez seguiría siendo efectiva con el cuatro para cuatro, obligando a Santa Coloma a probar con el ataque de cinco a falta de seis minutos para el final del encuentro. Y sería ahí, donde lograrían marcar la diferencia, no necesitando más de dos minutos en lograr la igualada con un remate de Khalid que hacía soñar a los locales con la Copa de España.

Con la igualada, ambos conjuntos debían ir a por el partido puesto que sumar un punto no servía a ninguno, apostando los de la Región también por el portero jugador, que esta vez no saldría como ellos esperaban. Una pérdida en ataque, un remate a puerta vacía de Corso y tres puntos que, como en tantas otras ocasiones anteriores, se escapaban a poco más de un minuto para el final del partido terminando el duelo con 3-2.