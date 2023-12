Julián Calero, entrenador del FC Cartagena, ha atendido hoy a los medios de comunicación para analizar el partido de mañana sábado (14.15) en el Municipal Cartagonova frente al Real Sporting. Un rival que llega "con la flechita para arriba" según el entrenador, pero contra el que quiere "apurar todas las opciones". El de Parla sacó una vez más su versión más optimista para lanzar el mensaje de que todavía se puede lograr la permanencia.

El FC Cartagena llega de empatar los últimos tres partidos después de comenzar ganando y recibir, en dos de ellos, un gol en el tiempo de descuento. Esta situación preocupa anímicamente a Julián, que admite que ocurre algo extraño. "Es doloroso que se repita la misma situación de los tres últimos partidos. Cuando se repite tantas veces es demasiada casualidad para ser casualidad", ha expresado. Aún así, valora el trabajo de los suyos tras una semana. "Hemos trabajado sobre ello y queremos que no se vuelva a repetir. Hemos asumido el golpe y también hemos mirado cosas positivas. Creo que el equipo hizo un muy buen partido en un escenario complicado y, teniendo en cuenta las circunstancias, el partido fue más que correcto", asegura.

Los tres últimos goles consecutivos que ha encajado el cuadro albinegro para perder su ventaja en el marcador han sido a balón parado. Así lo hicieron Oviedo, Albacete y Tenerife. Por ello, los saques de esquina se han convertido en una obsesión para Calero. "Hemos cambiado la forma de defender porque estábamos encajando mucho a balón parado. Hemos hablado sobre ello para intentar corregirlo, pero el balón parado es una cuestión muy particular, de estar concentrados y de vivirlo como se merece. No puede ser que se nos hayan escapado siete puntos a balón parado", reprocha.

En cuanto a su equipo para el partido, Julián no quiere dar pistas. "Aunque lo tengo decidido, me lo voy a guardar", ha manifestado antes de valorar a su rival. "Son el equipo más en forma de la categoría y con más jugadores en buen momento como Hasan o Gaspar Campos, que está de Primera División. En el medio Christian [Rivera] o Roque Mesa y arriba la velocidad de Otero o Djuka, que te referencia. No es sólo la capacidad de esos jugadores, sino que vienen en una dinámica fantástica", ha reiterado.

El preparador madrileño ha aprovechado la rueda de prensa para enviar el enésimo mensaje de ánimo a su afición sobre el objetivo de la permanencia. "Se ve un poco con el catalejo todavía y voy a emular a Luis Aragonés. Lo único que vale es seguir, seguir y seguir y después seguir, seguir y seguir. Es el único camino que este equipo puede llevar para salir de abajo. Nosotros, los aficionados y el estadio. Sé que está siendo muy duro, pero estoy más convencido aún de que lo vamos a sacar", ha aseverado.

Por último, Calero ha desvelado las bajas de Kiko Olivasy Arnau Solà por lesión, además de la de Tomás Alarcón por ciclo de tarjetas amarillas.