Noviembre fantástico del UCAM

Noviembre ha sido el mes en el que el UCAM Murcia CB se ha convertido en un equipo a tener muy en cuenta tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League. Siete partidos le tenía preparado el calendario para estas cuatro semanas, y siete son las victorias con las que ya cuenta en su casillero. Cuatro en la ACB y tres en Europa, la última la conquistada ayer ante el Igokea en Bosnia (63-79), lo que le permitirá luchar por la primera plaza de su grupo en las próximas dos jornadas ante el Tofas Bursa y el Bertram Derthona.

El equipo universitario peleará por esquivar el ‘play in’ y acceder a la segunda fase de grupos por la vía rápida. Eso le aliviaría su calendario de enero, donde se aprieta aún más los encuentros de la Liga Endesa, aunque en la competición doméstica también se ha mostrado intratable hasta ahora, sobre todo en un Palacio en el que no ha cedido terreno desde que comenzó la temporada. Su 8-3 de balance actual en la ACB le permite tener pie y medio en su tercera participación una Copa del Rey, la segunda en las últimas tres ediciones, y también soñar con un techo todavía más alto al de las últimas campañas de cara al segundo tramo del curso. Sin embargo, quizá ahora el UCAM se encuentra en la fase más complicada, aquella en la que una vez que te instalas en la cúspide debes demostrar que tienes hueco en ella.

Sin ir más lejos, anoche le quedó claro que no puede bajar la guardia ni un solo segundo. Porque si es cierto que cumplió el expediente en casa del colista de su grupo, también tuvo que superar los problemas con los que arrancó el partido ante un Igokea que en el primer cuarto trató de agarrarse a las posibilidades con las que todavía cuenta para alcanzar la tercera plaza, aunque todavía no haya conseguido ganar. Tuvo un inicio apático el equipo murciano en Bosnia. Algo frío, en el que no logró conectar ni en defensa ni ataque. Le costó sentirse cómodo y encadenó varios errores que permitieron al equipo local contar con ventajas y un parcial de 7-0 que tuvo que cortar con tiempo muerto Sito Alonso (16-9).

No se encontró cómodo el UCAM ni tampoco un Troy Caupain que si en Champions suele tener mayor protagonismo, ayer en Bosnia estuvo prácticamente desaparecido. De hecho, durante algunas fases del partido Sito Alonso apostó en pista tanto por Ennis y Sant-Roos para manejar al equipo, y el alero brilló tanto en defensa como en ataque. Arriba repartiendo seis asitencias, mientras que atrás consiguió seis robos que mermó al Igokea en sus intentos por recortar.

La entrada de Hakanson y Jelínek en la recta final del primer cuarto fue la antesala de la reacción universitaria frente al Igokea (21-17), y de un equipo murciano que firmó un parcial de 20-0 en el segundo cuarto que disparó el marcador hasta el 32-50 al descanso. Supo gestionar esa ventaja en los segundos veinte minutos del encuentro, y también gestionó minutos el técnico madrileño en sus jugadores, al aprovechar este guion de partido para conservar a jugadores importantes como es el caso del pívot Simon Birgander, quien no participó en la segunda mitad.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, finalizó ayer el duelo muy satisfecho por conseguir la victoria ante el Igokea, lo que permite a los universitarios seguir mirando al primer puesto, y por la reacción de su equipo en el segundo cuarto tras un inicio en el que pasaron por dificultades. «Nos han sorprendido al inicio en cuanto a que han tenido mayor velocidad que nosotros y se han mostrado muy activos. Luego hemos incrementado el nivel defensivo, y ahí hemos podido jugar con mayor libertad en ataque», explicaba el técnico universitario y añadió que «creo que ha tenido un papel importante en el juego de equipo David Jelínek, que ha tenido minutos muy buenos y nos ha permitido marcharnos en el marcador con facilidad en el segundo cuarto». En esta misma línea, sobre la reacción con las rotaciones en ese periodo, Sito Alonso comentó que «los que estaban en el banquillo han visto lo que necesitaba el equipo, creo que la dificultad era más grande lo que parecía, porque si no cambiábamos desde la defensa hubiéramos tenido un partido mucho más igualado que nos hubiera costado mucho más».

Junto a Hakanson y Sant-Roos también destacó un David Jelínek que dio un paso adelante para ser el anotador desde el perímetro que necesita el conjunto universitario, demostrando que puede desempeñar ese rol con la marcha de Thad McFadden. Muestra de ello son los cuatro triples convertidos en sus siete intentos, para finalizar con 16 puntos en su casillero, siendo el máximo del UCAM ayer en Bosnia y la mayoría de ellos para hacer despegar a los suyos cuando su rival intentaba apretar las diferencias.

En la segunda mitad el ritmo fue mucho más pausado, con un baloncesto menos dinámico por parte de ambos equipos y donde el UCAM supo moverse para no peligrar la ventaja y dar esperanzas a su rival. Aunque cierto es que en algunas fases del último cuarto le costó volver a retomar el ritmo tras encadenar varios minutos sin anotar.

En el inicio del tercer cuarto fue el Igokea el que entró rápidamente en bonus, a los tres minutos de juego. No obstante, a diferencia que en el inicio, el nivel defensivo universitario era muy alto, lo que le permitía mantener su ventaja durante este intento del equipo bosnio por dar un paso adelante. Sant-Roos, con su sexto robo en el partido, mermó cualquier tipo de esperanza del Igokea por acercarse algo más en un marcador que seguía rondando los veinte puntos de distancia junto a un Dylan Ennis que también lograba anotar por dentro (40-59). Con el regreso de Hakanson a pista volvió un intercambio de canastas que mantuvo el parcial de este cuarto y una distancia cómoda para que el UCAM afrontase el desenlace (46-66).

El último cuarto arrancó con la eliminación de Rodions Kurucs por faltas, al cometer dos infracciones consecutivas en el primer mintuo y medio. Y se calentaron los ánimos con una falta reclamada por Radovic que acabó con técnica para el capitán universitario (54-70). Se le atragantaron al equipo murciano estos minutos, donde los últimos coletazos por agarrarse del Igokea no eran suficientes ante una victoria bien encauzada por parte de los murcianos. Las canastas de Jelínek y dos tiros libres de Hakanson permitieron dar al UCAM el último arreón para finiquitar el partido definitivamente a falta de dos minutos, donde saltó a pista Will Falk para sumar la primera victoria como visitante en la Champions esta temporada y seguir mirando a la primera plaza a la espera de lo que ocurra esta noche en el duelo entre el Tofas Bursa y el Bertram Derthona (63-79).