Inició el Real Murcia la liga en el Grupo II de Primera RFEF con unas expectativas de lo más ambiciosas. Después de una gran apuesta económica, que había hecho posible la llegada de hasta 23 fichajes, la única idea en la cabeza de los responsables granas era el ascenso. Se hablaba incluso de luchar por el primer puesto. Sin embargo, tres meses después, muchos se conformarían con una quinta posición a final de temporada. Y es que, después de catorce jornadas disputadas y de un cambio de entrenador, el Real Murcia aparece en un triste undécimo puesto, a cinco puntos del play off y con seis sobre el descenso.

Está siendo tal el desastre deportivo, que desde hace ya varias semanas se habla del mercado de invierno, un mercado de invierno que comenzará el 1 de enero y al que los granas acudirán, aunque la duda está en saber en qué medida, teniendo en cuenta que ahora mismo pocos futbolistas se han ganado la continuidad.

No es el mercado de invierno una ventana que suela dar rendimiento a los granas, aunque en la mente de todos está lo ocurrido en enero de 2017, cuando Deseado Flores llegó a hacer hasta 11 fichajes, poniendo patas arriba una plantilla, que al final logró revertir la situación y meterse en el play off. Lo negativo es que esa gran inversión no sirvió para lograr el ascenso, al ser eliminado el Real Murcia en la segunda eliminatoria.

En aquel mercado, en el que se firmó a golpe de talonario, llegaron futbolistas como Sergi Guardiola, Víctor Curto, Elady, Josema, David Sánchez, Alberto López, Borja Gómez, Rayco, Álvaro Romero, Pablo Aguilera y Juanjo. Pero esos refuerzos solo empezaron a dar resultado una vez que se decidió destituir a Paco García, técnico elegido para aquella campaña 16-17.

El central Andrés López se ha ganado un sitio en la plantilla del Real Murcia. Las bajas en defensa han permitido al jugador del filial sumar ya casi 500 minutos en seis partidos. Eso ha hecho que el jugador se gane una mejora de contrato, según anunció ayer la entidad grana en un comunicado. El futbolista de 20 años, que se incorporó al filial el pasado verano procedente de la cantera del Almería, verá así incrementado su salario.

Este curso, el cambio de entrenador ya se ha producido. Gustavo Munúa fue despedido para apostar por Alfaro, y después de tres jornadas con el maño en el banquillo, los resultados no llegan, lo que traslada las miradas sobre unos futbolistas que no están al nivel de la categoría.

De ahí, la necesidad de cambiar fichas en la plantilla y de ahí la duda en si Felipe Moreno, después de confeccionar el pasado verano una plantilla de casi cuatro millones de euros, estará dispuesto a aumentar todavía más la apuesta económica para acometer otra revolución.

De optar finalmente por ponerlo todo patas arriba, Javier Recio no lo tendrá tan fácil como Deseado Flores a la hora de hacer hueco en el vestuario. Porque mientras que el manchego se encontró a jugadores con fichas bajas, que apenas llegaban los 30.000 euros; el madrileño, que el pasado verano tiró la casa por la ventana para asegurarse algunos fichajes, se enfrentará a fichas que en la mayoría de los casos superan los 100.000 euros, llegando algunas a alcanzar los 200.000 euros. Un gasto extra que podría ser inasumible para un Felipe Moreno que ya se resistió y mucho a despedir a Gustavo Munúa, porque la rescisión del técnico suponía un coste de 200.000 euros.

Y es que, entre los futbolistas actuales que se han ganado ser cortados, aparecen algunos de los grandes fichajes del pasado verano, como es el caso de Ángel Montoro, Marcos Mauro o Tomás Pina.

Duro golpe económico

Aquel mercado de invierno de 2017 es el único que ha sido determinante en la trayectoria deportiva del Real Murcia, permitiéndole remontar en liga y clasificarse para el play off. Pero también es cierto que acabó siendo, al no lograrse el deseado ascenso, un golpe mortal para un club arruinado económicamente y que solo unos meses después -diciembre de 2017- ya había agotado todos los fondos de Raúl Moro, que tomaría la puerta una salida en ese final de año.

El Recreativo, próximo rival de los granas, juega hoy ante el Alcoyano

El Recreativo de Huelva es el próximo rival del Real Murcia. Los granas visitarán el Nuevo Colombino el domingo 3 de diciembre para afrontar un choque que comenzará a las cuatro de la tarde. Sin embargo, los onubenses tienen que disputar una cita previa antes de recibir a los murcianistas. Será hoy cuando los de Abel Gómez se enfrenten al Alcoyano en un partido que fue aplazado en la jornada 9. Si el Recreativo logra el triunfo ante su afición, se acercará todavía más al play off. Cuentan ahora los de Huelva con 20 puntos, estando a cuatro del quinto clasificado. Por su parte, el Alcoyano, que está en plena remontada, tiene 16 puntos, por lo que busca alejarse todavía más de la zona de descenso.

Abel Gómez, un ex de los granas

El Recreativo de Huelva está dirigido por Abel Gómez, exjugador del Real Murcia durante dos temporadas -de 2006 a 2008-, siendo uno de los protagonistas del último ascenso a Primera División.