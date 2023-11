El UCAM Murcia CB arranca la segunda vuelta en el grupo H de la Basketball Champions League dependiendo de sí mismo para acabar como campeón de grupo y acceder directamente al ‘Top 16’. Pero para mantener ese privilegio debe ganar esta tarde en la pista del KK Igokea bosnio (18.30 horas, Popular TV y Teledeporte) para así poder jugarse el liderato en el único partido en casa que tiene en las tres últimas jornadas, que disputará el miércoles 13 de diciembre ante el Derthona Tortona italiano, que ganó en la ida por cuatro puntos (78-74).

El conjunto de Sito Alonso se encuentra en un momento dulce. Ha encadenado una racha de seis victorias consecutivas y hoy se cumple un mes desde que sufrió su última derrota en la pista del Girona (82-76) el pasado 28 de octubre. Ante precisamente el Igokea (72-47) en Murcia arrancó esta sobresaliente racha que continuó ante Manresa, Palencia, Tofas Bursa, Barça y Joventut. Y esta tarde, en la ciudad de Bosanski Aleksandrovac, en un pabellón con capacidad para unos 3.000 espectadores, emprende un tramo de la temporada donde se juega evitar un play in en enero en la BCL y también la clasificación para la Copa del Rey de Málaga en la Liga Endesa.

El KK Igokea ya cuenta con su jugador estrella, el base Stefan Moody, quien no estuvo en Murcia por lesión. Los bosnios no han ganado ni un partido en Champions y encadenan, contando el curso pasado, una racha de seis derrotas consecutivas, pero en la ABA League, en la que ocupan la segunda posición, han sido capaces de derrotar en las últimas jornadas a todo un Euroliga como el Partizán de Belgrado de Zeljko Obradovic, además del Buducnost y Zadar, este último el pasado fin de semana tras una prórroga en un duelo donde Moody anotó 24 puntos y el escolta erbio Marko Jeremic, 19. El alero Mario Nakic, criado en la cantera del Real Madrid y que coincidió con Jelínek en el MoraBanc Andorra, el ala pívot Zoran Nikolic, que estuvo en la cantera del Joventut de Badalona, el alero Dragan Milosavljevic, que militó en el Unicaja y el Fuenlabrada, el ala pívot Edin Antic, ex del AEK Atenas, el pívot Nikola Tanaskovic, que la campaña pasada jugó diez partidos con el Río Breogán, y el veterano base Nemanja Gordic, de 35 años, ex del Partizán, forman la columna vertebral de un KK Igokea que necesita remontar el vuelo en la Champions para no acabar último clasificado del grupo y quedar eliminado a las primeras de cambio.

Mañana miércoles se jugará el otro partido del grupo. El líder, el Derthona Tortona italiano, recibirá la visita del Tofas Bursa, que solo ha logrado una victoria y también está contra las cuerdas. Por tanto, con el arranque de la segunda vuelta llega la fase decisiva en una Basketball Champions League donde el UCAM Murcia quiere prolongar su excelente momento de forma.

El Zaragoza pierde al pívot Jahlil Okafor antes de recibir a los murcianos

El Casademont Zaragoza, equipo al que visita el UCAM Murcia el próximo sábado en la duodécima jornada de la Liga Endesa, está viviendo una temporada muy ajetreada. Las idas y venidas de jugadores son constantes cada semana. Después de incorporar hace unos días al ex del UCAM Thad McFadden, que debutó el domingo en la pista del Río Breogán con 9 puntos en 19 minutos, la plantilla que dirige Porfirio Fisac perdió ayer al pívot Jahlil Okafor, que había promediado 11,7 puntos y 5,1 rebotes en 11 partidos. El pívot de Arkansas, el más productivo de los maños, fue número 3 del draft de la NBA en 2015, pero una plaga de lesiones provocaron que saliera de la mejor liga del mundo. El curso pasado fue uno de los líderes de la G League con 20,9 puntos y 8,1 rebotes, hecho por el que fue reclutado por el Casademont Zaragoza para esta campaña pese que llevaba sin jugar desde diciembre de 2022 por una lesión en el Aquiles. Pero después de completar once jornadas con los de Fisac, ha pagado su cláusula de rescisión para fichar por el Zhejiang Lions chino.

La plantilla se queda ahora con solo dos ‘cincos’, Dejan Kravic y Mitchell Watt, por lo que se ha lanzado al mercado para lograr una nueva incorporación. A todo ello se une también que Santi Yusta está lesionado.