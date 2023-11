El nuevo técnico del Lorca Deportiva, Juan Isidro Arsenal Moreno,nacido en Hellín hace cuarenta y siete años, fue presentado en la mañana del martes en la sala de prensa del estadio Artés Carrasco. Sustituye a Jorge Perona quien ha estado doce encuentros dirigiendo al equipo lorquino. El que fuera entrenador del Real Jaén entre otros ha comparecido junto a Pedro David Navarro, director deportivo y hombre de confianza de los dueños mexicanos del conjunto de la ciudad del sol.

Juan Arsenal debutará el próximo domingo ante el Pulpileño cuyo encuentro se disputará en tierras almerienses, a las doce del mediodía.

Arsenal, con un amplio curriculum como técnico, dijo, “sé donde vengo y cuales son las exigencias de este club. Pero es un privilegio y un orgullo trabajar en el Lorca Deportiva, en esta ciudad y estas instalaciones. La empresa me ha hecho saber que el objetivo es el ascenso y para eso vamos a trabajar. Cualquier entrenador quisiera estar aquí. Estoy conociendo a los jugadores. Ahora mismo he dicho al Club que tenemos que confiar en los jugadores que tenemos antes de decidir si necesitamos alguna cosa o tenemos debilidades. La empresa está dispuesta a reforzar el equipo pero antes tenemos que ver cosas ya que creo que hay jugadores que están actuando por debajo de su nivel. Por lo que he visto y sabia, hay potencial para ser campeón. Hay que sacar a los jugadores de su zona de confort y hacerles ver que tienen que dar mucho mas. Desde el respeto a todos los equipos, el Lorca es el equipo a batir de esta categoría y hay que estar preparado para ello”.

Arsenal contará con Germán Córdoba, un manchego que lleva afincado en Lorca muchos años, ciudad a la que llegó en su etapa como futbolista del extinto Lorca Atlético.