El entrenador del FC Cartagena, Julián Calero, compareció en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López para analizar lo sucedido sobre el césped al término de los 90 minutos. En primer lugar, el madrileño realizó un breve resumen de su sensación. «Sientes muchas cosas. Es algo insólito. No lo había vivido en mi vida. Ferrol en el 93, Oviedo en el 97 y hoy en el 92 se nos ha escapado la victoria y con la sensación de que no estaba pasando nada, o que estaba más cerca el segundo gol que el empate», manifestó.

Entró un poco más en profundidad el técnico y admitió el fallo en el tanto en contra, aunque percibió a su equipo como merecedor de los tres puntos. «Otra vez a balón parado hemos fallado y el fútbol vuelve a ser muy cruel porque hoy hemos sido merecedores de la victoria, aunque no vale con merecerlo», reiteró.

Calero explicó sus cambios durante el partido y las distintas motivaciones que siguió. «La situación de Calero en la izquierda es una solución de urgencia porque Jairo no podía más y no teníamos laterales en el banco», expresó desvelando las carencias en la confección de la plantilla.

Otras decisiones se debieron a aspectos futbolísticos. «También hemos metido a Lautaro y Umaro para que nos dieran velocidad y lo hemos conseguido con dos o tres contras que son para acabar con el partido», explicó. «Se intenta todo lo que se puede. Nos lo hemos dejado todo sin meternos atrás como en otras ocasiones y empujando hacia arriba para defender mucho más alto. En nuestra porción de balón hemos estado correctos por momentos, pero está siendo muy cruel y muy duro después de adelantarnos y realizar todo el trabajo. No hemos aprovechado una estupenda ocasión», añadió más tarde.

Comentó el preparador el tanto de Isak Jansson y aprovechó para mostrar su planteamiento de juego. «Sabíamos que ellos podían dejar espacio a la espalda porque es un equipo que se mete mucho en campo rival. Por eso metimos a Juanjo Narváez y a Isak con Luis en el otro lado por dentro dejando espacio a Calero. El partido iba por los parámetros establecidos y no recuerdo una parada de Marc con lo difícil que es este campo», espetó.

Tuvo tiempo para analizar también la caída de Juan Carlos Real en el área contraria con 1 a 0 en el marcador que podría haber significado una ocasión desde el punto de penalti. «No he visto la jugada repetida. Me ha dado la sensación de que lo desequilibraban cuando iba a tirar, pero estoy muy lejos y no puedo juzgarla con fidelidad. Hubiera sido clave. Es una pena», admitió.

Volviendo al tema psicológico, Julián reveló la circunstancia que «más le duele» tras una decepción como la de ayer. «Cuando la victoria no llega, te terminas desesperando. Lo que más me duele es ver al vestuario fastidiado después del trabajazo que han hecho», aseguró.

Incidiendo en ese aspecto, el de Parla comentó su miedo con la plantilla. «Me preocupa que los jugadores piensen que no son capaces de ganar. Después de tantas cosas que han pasado, creo que nos ha mirado un tuerto o es algo más grave. Nos preocupa que tras todo el trabajo en muchos partidos, se repita como el día de la marmota con una crualdad tremenda», confirmó.

Por último, Julián valoró nuevamente el trabajo de sus jugadores con el fin de elogiarlos. «Han hecho un trabajo impresionante dadas las circunstancias y la clasificación o la situación anímica. El equipo ha hecho un partido muy completo», concluyó el entrenador del FC Cartagena.