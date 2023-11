Ferrari ha salido a la pista en Abu Dhabi con la consigna de intentar desbancar a Mercedes en la batalla por el subcampeonato de constructores, con un importante botín económico en juego. Pero a los de Maranello la jugada les ha salido mal a pesar de la brillante actuación de Charles Leclerc, que ha sido segundo en el podio. Con Russell tercero y Hamilton, noveno, la única opción de decantar la balanza pasaba por Carlos Sainz pero la estrategia y el rendimiento han sido un desastre y el madrileño ha acabado retirándose en la última vuelta de carrera. La Scudería ha perdido el segundo puesto por solo 3 puntos.

Sainz ha partido desde el 16º puesto tras caer en Q1. Ha intentado una estrategia a una parada, con neumáticos duros de salida, pero no ha dado resultado. Desde el muro de Ferrari han retrasado mucho su primera parada tanto (vuelta 25 de 58), pero al tener que ir a un segundo 'pit stop', Carlos se ha quedado a expensas de un 'safety car' que no ha llegado, con lo que ha visto arruinada por completo su última carrera del año. Ha parado en la última vuelta, cuando era 18º, y se ha retirado.

"La carrera la hemos perdido en el primer 'stint' con la rueda dura. No he hecho el progreso y la rueda no nos ha aguantado lo que esperábamos para ir a una parada. Sinceramente, una vez que hemos perdido el primer stint, luego ya no había mucho por lo que luchar", ha explicado Sainz, resignado.

"Una vez que la primera tanda no ha funcionado y estábamos fuera de los puntos, nuestra única opción era la de alcanzar un Safety Car. Nos hemos quedado a la deriva a la espera de ese coche de seguridad que nos ayudaba, pero no ha sido así. Hemos intentado algo que no ha pasado, que era dejarlo un poco a la suerte", ha relatado.

"No ha sido un final de temporada bueno para mí. Ya desde Las Vegas, estas dos carreras no han salido como yo esperaba, como me hubiera gustado", ha lamentado Carlos, que no esperaba un broche tan difícil al 2023 después de ser el único piloto que no lleva un Red Bull capaz de ganar una carrera este año, en Singapur.

El ritmo de carrera del SF-23 ha sido durante todo el año foco de debate y en especial con el neumático duro: "Hemos sufrido mucho con ese neumático todo el año. Siempre que hemos empezado con el duro nos ha ido mal y esta vez ha vuelto a pasar. Es algo que con nuestro coche no sé por qué nos pasa, no podemos hacer lo que sí puede el resto, y es algo que hay que analizar de cara al futuro", ha apuntado.

"Hay muchas cosas positivas que sacar de este año pero que ahora mismo son difíciles de pensar, porque las dos últimas carreras han sido muy duras para mí, nada ha salido como me hubiera gustado. Es difícil verlo ahora, pero cuando me vaya a dormir y me levante mañana con un poco de mejor humor, veré las cosas positivas que seguro que las hay", ha zanjado.