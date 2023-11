Pasan los partidos y las jornadas en LaLiga Hypermotion. Todos los equipos van sumando más o menos puntos y las victorias se van repartiendo desigualmente entre la zona alta y la zona baja. Todos tienen su momento antes o después, con más frecuencia o menos, excepto el Fútbol Club Cartagena, que no ha vuelto a ganar desde que lo hiciera casi de casualidad en la cuarta fecha del campeonato. Lo hizo con Víctor Sánchez del Amo como entrenador y con Julián Calero como sustituto aún no ha logrado sumar los tres puntos en nueve partidos. Parte de culpa la tiene la actitud del equipo en las segundas partes, donde ya ha perdido ocho puntos que tuvo en el bolsillo al término del primer acto.

Julián Calero desembarcó en Cartagena a finales de septiembre para sentarse en el hueco que dejó libre en el banquillo Víctor Sánchez del Amo. El exentrenador albinegro sólo pudo dirigir al equipo durante siete jornadas antes de ser cesado, logrando en ellas una sola victoria y seis derrotas. Su sucesor trajo una mejora competitiva al grupo, consiguió sumar empates en su primer, tercer y quinto encuentro, pero se ha estancado en la mediocridad tras nueve partidos con el equipo. Aún no ha alcanzado la victoria y sus planteamientos empiezan a tener un denominador común: la debilidad en los segundos cuarenta y cinco minutos.

De veintisiete puntos, Calero únicamente ha sumado cinco con cinco empates. Los restantes se han ido por la borda y muchos de ellos en la segunda mitad de los partidos. No fue así en su debut contra el Amorebieta, donde el 0 a 0 inicial se mantuvo durante todo el choque, ni tampoco frente al Espanyol en su segunda experiencia, cuando un gol en cada mitad privaron al Cartagena de sumar. Sí ha sucedido en otros cinco partidos ante Racing de Ferrol, Mirandés, Leganés, Real Oviedo y Albacete.

El duelo en Ferrol, el tercero de Calero al mando, fue el primer síntoma de lo que pasaría más tarde a una enfermedad crónica del cuadro portuario. Después de lograr la ventaja en el minuto 40, el equipo se echó atrás para defender el resultado muy cerca de su área, sufrió lo indecible, necesitó de tres paradas milagrosas de Marc Martínez y, aún así, terminó encajando en el descuento el gol del empate.

Sucedió casi igual en Miranda de Ebro, cuando el equipo mantuvo el empate hasta el descanso y comenzó a defender demasiado atrás hasta recibir el primer tanto. Aunque reaccionó poniendo las tablas, la historia terminó de la misma forma. Otro gol en el descuento dejó al Cartagena tocado en la décimo tercera jornada.

Aún tropezaría el FC Cartagena otras tres veces con la misma piedra. El Leganés pasó por encima de los albinegros después de un buen comienzo de partido y una primera parte competitiva. En la segunda no compareció, otra vez. Tres goles marcó el conjunto pepinero en cuestión de veinte minutos para deshacerse de los de Calero sin problemas. Por su parte, El Real Oviedo volvió a encontrar a un Cartagena tembloroso en el segundo acto para poner las tablas de nuevo en el descuento sin realizar un buen partido.

El último ejemplo sucedió el pasado fin de semana, cuando los cartageneristas volvieron a ser presos del miedo en la segunda parte. Se adelantaron antes del descanso y no volvieron a hacer méritos para aumentar su renta. Tampoco para aguantar el marcador favorable, ya que su mala defensa concedió el empate en el ecuador de la segunda. Tiene el cuadro de la ciudad trimilenaria un miedo atroz a perder que les lleva a no ganar y hasta que no lo corrija, no podrá darle solución a su situación actual.

Enric Gallego se pierde el choque del domingo

Enric Gallego se suma a la larga lista de lesionados, en la que ya figuraban nombres tan relevantes como los de Waldo Rubio, Luismi Cruz, Fer Medrano o Jeremy Mellot. El CD Tenerife llegará en cuadro a su cita liguera contra el Cartagena y pendiente de las molestias que arrastra Ángel Rodríguez, que probablemente tendrá reposo en los primeros entrenamientos de la semana pero sí llegará al domingo en condiciones de ser de la partida.

La presencia en el Cartagonova del experimentado delantero se hace casi imprescindible ante la lesión de Enric, que decidió acudir a una clínica de confianza en Barcelona para realizarse pruebas y constatar cuál era el alcance del ‘pinchazo’ que le apartó del compromiso del sábado contra el Amorebieta. Desde la convicción de que estaba roto, forzó la amarilla en el túnel de vestuarios y así volverá limpio de tarjetas –cumple ciclo este domingo– cuando se produzca su regreso a la competición.

Los resultados de los exámenes médicos (una resonancia magnética) realizados en la Ciudad Condal fueron benévolos con Gallego y descartaron una lesión grave. En todo caso, estará fuera de competición al menos tres semanas. Se pierde los duelos ante Cartagena, Eldense, Deportivo y Alcorcón, suponiendo un importante lastre para el equipo canario frente al maltrecho Cartagena.