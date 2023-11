El Real Murcia está obligado a acabar este domingo con su sequía goleadora. Los granas, que acumulan cuatro partidos sin marcar -tres de liga y uno de Copa- y que apenas han anotado 12 tantos en lo que va de competición doméstica, deben dar un paso al frente en tareas ofensivas para ganar opciones de que la victoria se quede en Nueva Condomina. Pero los murcianistas deberán recuperar su pegada en el momento más complicado, y es que el domingo reciben al equipo más seguro de todo el Grupo II de Primera RFEF, el Málaga.

Solo nueve goles han encajado los de Sergio Pellicer en las trece jornadas que se han disputado hasta el momento, imponiéndose en esa estadística a conjuntos como el líder Castellón, que ha recibido 11 tantos; o al Ibiza, que ha sacado 13 veces el balón de la portería. El Antequera y el Algeciras, los otros dos clubes que completan la zona de play off, llevan en contra 10.

Pues ante el rival más sólido tendrá que sacar el Real Murcia su mejor versión en ataque, un Real Murcia que, pese a tirar el pasado verano de talonario para reunir a algunos de los delanteros más deseados de la categoría, está fracasando a la hora de mirar al área contraria. Y la culpa no es solo de los atacantes, la culpa es sobre todo de un centro del campo que no es capaz de dar verticalidad al equipo.

Con la llegada de Pablo Alfaro se ha seguido una línea muy parecida a la de Gustavo Munúa. De hecho, en los dos últimos partidos del uruguayo en el banquillo grana, no hubo goles a favor, mientras que en los dos primeros encuentros del maño como técnico murcianista tampoco ha celebrado la afición del Real Murcia un tanto.

Cuatro partidos se suman ya sin marcar. No se hizo ante la Arandina de Segunda RFEF en una eliminatoria copera en la que el Real Murcia acabó fuera a las primeras de cambio; tampoco se hizo en Ceuta, donde perdieron por 1-0; y ya con Alfaro, ante un Castilla con diez jugadores no se pasó del 0-0, mismo resultado que se dio el pasado domingo en el campo del Intercity.

No puede alargarse más esa sequía goleadora si el Real Murcia no quiere volver a meterse en problemas, alejándose aún más de un play off que no logra alcanzar. De ahí, que el domingo sea un nuevo examen para los granas.

El Málaga, tercero en la clasificación del Grupo II con 25 puntos, es el rival a batir. Pero si por algo destacan los de Pellicer es por su fortaleza defensiva. Solo han encajado nueve goles en lo que va de campeonato, aunque, la noticia positiva para los murcianistas, es que los malagueños, además de visitar Nueva Condomina después de perder ante el Alcoyano, suman tres semanas consecutivas encajando.

Los blanquiazules viven ahora mismo un tramo de incecisión. El pasado sábado sufrieron su primera derrota del curso en La Rosaleda. El Alcoyano se llevó los tres puntos gracias a los goles en la primera parte de Sergi García y José Lara. Aunque Kevin Medina acortaba distancias desde el punto de penalti, los de Pellicer se quedaron sin tres puntos.

Era la tercera jornada sin ganar, y es que las dos semanas anteriores empataron a uno en dos duelos en los que se enfrentaban a equipos que pelearán por el play off -Córdoba e Ibiza-.

Pero también es cierto que para encontrar otra derrota del Málaga en esta liga hay que irse a la jornada 1. En su debut en la categoría cayeron contra el Castellón, ahora líder intratable. A partir de ahí, el Málaga puso velocidad de crucero, firmando cinco victorias de forma consecutiva -Atlético B, Atlético Baleares, Recreativo Granada, Linares Deportivo y San Fernando-, manteniendo la puerta a cero en tres de ellas.

En total han estado hasta once jornadas sin perder, una racha que era cortada por el Alcoyano, que sorprendía en La Rosaleda.

Los de Alcoy son el ejemplo en el que debe fijarse el Real Murcia para abrir una brecha en la muralla más sólida de todo el Grupo II. Una línea defensiva liderada por el meta Alfonso Herrero y por el central Nélson Monte. Ambos, junto al lateral derecho Gabilondo, son los futbolistas que más minutos acumulan en el once de Pellicer. El guardameta de 29 años, que acumula 1.170 minutos, ha estado hasta seis partidos imbatido de los 13 que se han disputado. El defensa portugués, por su parte, ha jugado 1.124 minutos, mientras que Gabilondo acumula 1.166.