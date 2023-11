El UCAM Murcia CB no tiene ninguna prisa para fichar al sustituto de un Thad McFadden que ya no forma parte de su plantilla tras comunicarse su marcha el pasado lunes. Eso no significa que no vaya a incorporar a algún jugador de un perfil similar al del norteamericano con el paso de las semanas, sino que no va a precipitarse en el mercado de fichajes y estudiará detenidamente cada oportunidad que se le presente sobre la mesa. El róster de 12 jugadores con el que comenzó el curso para compaginar con garantías tanto la Liga Endesa como la Basketball Champions League le permite seguir hacia delante después de este contratiempo, y el principal cambio será el de un David Jelínek que a priori volverá a escalar un peldaño en la rotación de Sito Alonso.

La llegada de Dylan Ennis como referente en la posición de escolta, provocó que tanto el jugador checo como el propio Thad McFadden contasen con un rol con menor protagonismo respecto al pasado curso. De hecho, desde hace unas semanas, ambos han tenido incluso que repartirse ese nuevo rol, al quedarse uno de ellos sin participar cuando el otro saltaba a pista en la mayoría de ocasiones. En las dos últimas jornadas de ACB fue David Jelínek el que estuvo en el banquillo, al no contar con minutos en los triunfos ante el Zunder Palencia y el Barça, siendo McFadden el elegido por el técnico universitario para estos encuentros. Sin embargo, la situación de Jelínek cambiará a partir de este sábado ante el Joventut en el Palacio (20.45 horas) al convertirse ahora en la principal alternativa a Ennis en la posición de escolta. Una situación similar a la que ya vivió el jugador checo el pasado curso en su primer año en la capital del Segura. Y es que, tras la marcha de Jordan Davis a mediados de febrero, y las dificultades para encontrar un sustituto del perfil del norteamericano, fue David Jelínek el encargado de dar un paso hacia adelante en la posición de escolta. Su participación incrementó, llegando a rozar los veinte minutos de juego de manera habitual, y también su impacto en la producción, anotando de manera regular y siendo uno de los beneficiados en la recta final del curso con el fichaje del base Chris Chiozza. Más variantes No obstante, Sito Alonso también podría optar por otras variantes durante los partidos ante la polivalencia de algunos de sus jugadores. Una de ellas podría pasar por la de utilizar a Troy Caupain en el rol de escolta ante las dificultades que está encontrando para elaborar juego, faceta que están supliendo Sant-Roos y Ennis en algunas situaciones sin Hakanson en pista. De hecho, en los últimos minutos ante el Barça ambos compartieron minutos junto a un Rodions Kurucs que fue decisivo.